Homicidio de fundador de Arepas El Carriel: hermano asegura que el asesino “se infiltró en la finca”

Alfonso Valencia, dueño de Arepas El Carriel, fue asesinado el pasado 11 de noviembre en su propia finca, en Guaduas, Cundinamarca. Según las autoridades, algunos de sus exempleados estarían detrás del crimen. Su hermano Luis Alberto también habló del hecho.

>>> También le puede interesar: Fundador de Arepas El Carriel fue asesinado en finca de Guaduas: esto se sabe del caso

Los investigadores manejan una hipótesis que sería la principal para ellos y es que su asesinato habría sido producto de un hurto. Al comerciante le robaron su camioneta, una motocicleta, sus joyas y sus pertenencias.

Una mujer que sobrevivió al ataque está relatándole paso a paso a los investigadores lo que ocurrió y con esto están armando todo el rompecabezas para poder esclarecer este crimen.

Publicidad

El asesinato de Alfonso Valencia, uno de los propietarios de Arepas El Carriel, y de su mayordomo Rubén López, tiene consternados a los habitantes del municipio de Guaduas e incluso a los residentes del barrio Minuto de Dios, en Bogotá, donde nació la empresa que le abrió las puertas y dio trabajo a muchos jóvenes de este sector.

En medio del dolor y de las exequias, que se llevaron a cabo este viernes 15 de noviembre en una funeraria del norte de Bogotá, se conocieron nuevos detalles de lo que ocurrió el pasado lunes festivo (11 de noviembre).

Publicidad

Según los investigadores, siete delincuentes habrían llegado a la finca del empresario, ubicada en la vereda El Hato, del municipio de Guaguas, Cundinamarca. Posteriormente lo amarraron de pies y manos, junto con su actual pareja sentimental y a su mayordomo. Después le dispararon con un arma de fuego.

Según la investigación, la compañera sentimental del comerciante fue la única que sobrevivió, la encontraron con vida gravemente herida y fue trasladada inmediatamente a un hospital en Bogotá.

El coronel Juan Carlos Arévalo Rodríguez, subcomandante de Policía de Cundinamarca, relató: “De acuerdo con las indagaciones preliminares, este lamentable suceso habría ocurrido presuntamente por el hurto de elementos personales, como también el hurto de un vehículo y una motocicleta. Estos hechos están siendo materia de investigación por parte de nuestra Policía judicial y de nuestra Fiscalía General de la Nación”.

El día de los hechos, hacia las 10:00 a.m., según la investigación, la camioneta fue vista pasar por última vez por el peaje Bicentenario, entre los municipios de Guaguas y Honda.

Publicidad

“Se viene trabajando de manera articulada con grupos especializados del CTI, de la SIJIN, de SIPOL, del Gaula, a efecto de poder determinar responsabilidades e individualizar a las personas que participaron en este crimen”, manifestó Diego Jiménez, alcalde de Guaduas.

Entretanto, en el barrio Minuto de Dios hay conmoción de parte de quienes conocieron el recorrido de esta familia y rechazaron el asesinato del comerciante.

Publicidad

“De él no se oyó decir nada que hubiera tenido enemigos o que se hubiera labrado una desgracia de esas”, adujo Octavio, uno de los vecinos del sector.

Este viernes se cumplieron las exequias de uno de los fundadores de la empresa Arepas El Carriel y de su mayordomo, Rubén López. Mientras tanto, la investigación para dar con el paradero de los responsables continúa. La Fiscalía prepara algunas órdenes de captura para las próximas horas.

Luis Alberto Valencia asegura que el asesino de su hermano “se infiltró en la finca”

En diálogo conNoticias Caracol en vivo , Luis Albero Valencia, hermano del asesinado Alfonso, dijo: “No sabemos exactamente si fue un robo o un intento de secuestro, lo que sí sé es que el tipo se infiltró en la finca durante dos meses como para hacerle todo el seguimiento y luego se retira y vuelve a la finca con un poco de bandidos a hacerles el daño. Se ganó la confianza durante dos meses para conocer todos los movimientos de mi hermano. Como él amaba tanto su finca, es posible que a él lo hubieran estado extorsionando”.

Preguntado sobre cómo se encuentra la familia tras conocer la noticia del asesinato de Alfonso Valencia, Luis Alberto contó que “estamos todos destrozados porque mi hermano fue el que generó la idea de formar la empresa; una empresa que le diera trabajo a mucha gente y donde se ocupara a toda la familia, y en este momento la empresa cumple eso: genera mucho empleo, exporta, y ahora le viene a dañar la tranquilidad un bandido a mi hermano cuando él se retiró hace como unos tres años dejando todo organizado, a sus hijos al frente de la empresa, a mis hijos, a mí, que soy el gerente general en este momento”.

Publicidad

Luis Alberto complementó diciendo que Alfonso “se fue a vivir su vejez tranquila. Él me decía: ‘estoy viviendo lo que soñé algún día. Estoy viviendo tranquilo en la finca con el ganado, no tengo presión de nada, me levanto a la hora que quiero, me meto al corral, me unto del popó del ganado y estoy tranquilo, que es lo que me gusta’. Venía durante tres años disfrutándolo y en Guaduas lo pueden atestiguar porque era una persona a la que querían mucho, ayudaba mucho a la gente, repartía comida, donaciones y ayudaba por todo lado. Lamentablemente no sabemos de dónde se vienen estos bandidos a acabarle la vida”.

>>> También puede leer: Hombre se salvó de ladrones de camioneta en Bogotá por genial maniobra: vea el video