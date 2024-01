Impresionante testimonio de joven que sobrevivió a derrumbe en Chocó: “La gente no pudo ni gritar”

Deyner Alexánder Córdoba tiene 32 años y es una de las pocas personas que sobrevivió al derrumbe en Chocó ocurrido el pasado viernes 12 de enero, del que ya se han rescatado 36 cuerpos. Él habló con Noticias Caracol y contó cómo logró salir de entre la tierra.



Deyner fue una de las más de 50 personas que se resguardaron en una casa, donde se encontraban varias de las víctimas fatales.

“Nosotros esa casa la cogimos como resguardo. Todos lo que estábamos ahí hicimos comida, hicimos desayuno, todos entramos en ambiente. Había más de 50 personas. Todos nos iniciamos a conocer, los que no se conocían se iniciaron a relacionar”, relató.

El día de la tragedia en Chocó, “estábamos detrás de la casa y el compañero mío fue el que me percató a mí de que el derrumbe no me cayera y no me fuera con la casa. Pues gracias a Dios, cuando el deslizamiento se vino, él alcanzó a avisarnos, a llamarnos. Yo estaba con la pareja de él. Pues ella no corre como corro yo, es triste saber que a ella también la arrolló el deslizamiento de tierra. Yo cuando salgo de la casa miro hacia arriba, a lo alto de la montaña, y cuando ya veo el deslizamiento ya no hay nada más qué hacer. Y me cogió el deslizamiento y me arrolló”.

Sostuvo que se dio por muerto “porque nunca pensé que yo fuera a reaccionar así y que iba a quedar de esa manera, en esa magnitud que quedé, y gracias a Dios me dio fuerza, valor y voluntad a sacar fuerza y a salir de ese lodo de tierra que tenía encima, y alcancé a salir”.



Sobre las víctimas de la tragedia en Chocó, Deyner reveló que “sí escuchaba gritos y todo, lo que se escuchaba era la gente que estaba libre del derrumbe. Porque todo ese derrumbe fue así, imprevisto, por eso la gente no tuvo oportunidad ni de gritar. Se llevó a la gente”.

Sostiene que “desde que salí de viaje me sentía todo mal, pero no pensé que era esto lo que nos iba a pasar”.

Para él, hay más gente bajo el alud en Chocó, no solo siete, sino “por ahí 15 o 20 personas más”.

Deyner se encuentra en el hospital del municipio de Ciudad Bolívar, suroeste del departamento de Antioquia, en el que también están muchos de los sobrevivieron de esta emergencia. Requiere un traslado a la ciudad de Medellín, pues necesita una intervención en uno brazo.

