Incendio en Villa de Leyva: evacúan hoteles y más de 200 personas trabajan para controlar las llamas

El incendio forestal que afecta a Villa de Leyva, Boyacá, continúa generando una emergencia en la zona y llevó a la evacuación de huéspedes de algunos hoteles debido a la cercanía de las llamas. Mientras el fuego amenaza sectores del municipio, las autoridades reforzaron durante la mañana las labores de control con personal en tierra y apoyo aéreo.



Uno de los establecimientos afectados por la cercanía del incendio es el hotel El Duruelo, que tuvo que evacuar a sus huéspedes ante el avance del fuego y el riesgo para sus instalaciones. De acuerdo con el reporte de Blu Radio, las llamas representan una amenaza para el hotel, mientras los organismos de emergencia trabajan para contener la conflagración. La emergencia ha afectado al menos 40 hectáreas de vegetación. Ante este panorama, las autoridades mantienen un operativo con cientos de personas en tierra y aeronaves destinadas a apoyar las labores de extinción.

A esta hora comienzan a evacuar hoteles en Villa de Leyva debido a la emergencia provocada por el incendio forestal que sigue amenazando a la ciudad. Las autoridades anunciaron que más de 220 personas trabajan para controlar el fuego aprovechando las condiciones de la mañana.… pic.twitter.com/pn0kcSnNSR — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 20, 2026

Helicópteros apoyan la emergencia en Villa de Leyva

La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó que llegó a Villa de Leyva para sumarse a las labores de extinción del incendio forestal. El despliegue contempla un helicóptero UH-60L equipado con sistema Bambi Bucket, diseñado para realizar descargas de agua sobre las zonas afectadas.

A este equipo se suma un carrotanque movilizado desde Bogotá, con el objetivo de fortalecer la respuesta terrestre frente a la emergencia. El apoyo aéreo también incluye un helicóptero contratado por la Gobernación de Boyacá, que, según el último reporte entregado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, ya se encontraba en la zona. De acuerdo con Lara, ambos helicópteros de la Aerocivil realizarán circuitos cada 15 minutos para apoyar las labores contra las llamas.



220 personas trabajan en tierra

El ministro del Interior entregó un nuevo balance sobre la situación y señaló que durante la mañana se presentaron condiciones que favorecen las labores de control del incendio. “Hay buenas noticias. Bajó la velocidad del fuego. La temperatura de la mañana ayuda y el sol no está intenso. Vamos a aprovechar esta ventana”, afirmó Lara, sin embargo, en los últimos minutos el panorama no se ha visto favorable.



Según el funcionario, en ese momento había 220 personas trabajando en tierra para combatir la emergencia, cifra que esperaba aumentar durante la mañana. "A partir de las 9:00 a.m. se espera llegar a 350”, indicó.

Publicidad

El operativo cuenta además con la presencia en terreno del capitán Miranda, director nacional de Bomberos, quien está liderando la operación de respuesta ante el incendio forestal. El ministro Lara también manifestó que se esperaba contar con un nuevo balance sobre la emergencia al mediodía y aseguró que se mantienen las instrucciones para continuar con las labores de control.

“Hay optimismo. Esperamos un mejor parte al mediodía”, señaló el ministro, quien agregó: “Villa de Leyva y Boyacá no están solos”. La emergencia continúa bajo atención de las autoridades, que mantienen el despliegue por tierra y aire para enfrentar el incendio forestal que ha afectado la vegetación de la zona y obligado a evacuar algunos establecimientos ante la cercanía de las llamas.

Como Ministro del Interior, informo el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos sobre el incendio en Villa de Leyva:



Hay buenas noticias. Bajó la velocidad del fuego. La temperatura de la mañana ayuda y el sol no está intenso. Vamos a aprovechar esta ventana.



En este… https://t.co/6afxu3OaWK — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) September 20, 2026

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co