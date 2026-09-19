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Familia es señalada de secuestrar y agredir a manicurista en Bogotá: habría sido por venganza

Madre, hija y yerno fueron capturados por las autoridades. La joven víctima habría sido retenida por 20 minutos.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 19 de sept, 2026
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Fmailia capturada por secuestro
Presunta venganza sentimental terminó en secuestro y luego en la respectiva captura.
Secretaría Distrital de Seguridad

Una presunta venganza sentimental estaría detrás del secuestro y las agresiones contra una joven manicurista de 22 años en Ciudad Bolívar, Bogotá. Después de ocho meses de investigación, el Gaula de la Policía capturó a dos mujeres y un hombre señalados de participar en el hecho. Según las autoridades, el caso habría comenzado por una relación sentimental que la víctima sostuvo con la actual pareja de alias ‘Zafiro’, una de las mujeres capturadas y quien presuntamente habría planeado y participado en la retención.

Así habría sido el secuestro de la joven en Ciudad Bolívar

Los hechos ocurrieron el 13 de enero de 2026, cuando la joven se encontraba trabajando en un salón de belleza del sector de El Ensueño, en Ciudad Bolívar. De acuerdo con la investigación, varias personas llegaron al establecimiento y la intimidaron con un arma de fuego para obligarla a subir a un taxi.
La víctima permaneció retenida durante aproximadamente 20 minutos. Mientras era trasladada, habría sido golpeada varias veces en el rostro y la cabeza. Además, sufrió una herida en una de sus piernas causada, presuntamente, con un arma cortopunzante.
La Policía recibió una alerta ciudadana y realizó el seguimiento correspondiente. Ante la presión de las autoridades, los presuntos responsables habrían abandonado a la joven y escapado del lugar. Como consecuencia de las agresiones, la víctima recibió una incapacidad médica de 10 días.

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Cámaras de seguridad permitieron identificar a los presuntos responsables

Después del hecho, el Gaula inició una investigación que se extendió durante ocho meses. Entre las labores realizadas estuvieron el análisis de cámaras de seguridad, reconocimientos mediante álbumes fotográficos e inspecciones judiciales. Con el material recopilado durante estas diligencias, las autoridades solicitaron las respectivas órdenes de captura.

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Los procedimientos se realizaron en las localidades de Ciudad Bolívar, Los Mártires y Puente Aranda. Entre los detenidos está alias ‘Zafiro’, quien, según la investigación, habría planeado y participado directamente en el secuestro. Su yerno, conocido como alias ‘Harold’, es señalado de conducir el taxi utilizado para retener a la joven.
La hija de ‘Zafiro’, alias ‘Luisa’, presuntamente habría participado en las agresiones y el hurto contra la víctima. Las autoridades también informaron que uno de los capturados registra anotaciones por tráfico de estupefacientes.
Los tres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y quedaron vinculados a una investigación por los delitos de secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto y lesiones personales. Tras las audiencias de control de garantías, un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
María Paula Rodríguez Rozo
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