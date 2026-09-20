Gobierno de la Espriella anuncia medidas para controlar emergencia forestal en Villa de Leyva

Villa de Leyva se mantiene en alerta tras la emergencia forestal que se presenta en el Cerro de San Marcos, en Boyacá, donde las autoridades trabajan para contener un incendio que, de acuerdo con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, es “el de mayor magnitud en el país” durante la jornada de este sábado. Ante este panorama, el Gobierno nacional anunció el despliegue de nuevas capacidades para apoyar las labores que se adelantan en tierra y proteger el casco urbano del municipio. La emergencia comenzó durante la tarde del sábado y ha requerido la coordinación de autoridades municipales, departamentales, organismos de socorro y comunidades de la zona.



El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre la magnitud del incendio a través de su cuenta de X y aseguró que el municipio contará con el respaldo del Estado para enfrentar la situación. “Villa de Leyva no está sola. Vamos a disponer de todas las capacidades del Estado para combatir este incendio y proteger a sus habitantes, su patrimonio y su riqueza natural”, señaló el mandatario. En su mensaje, también destacó el valor histórico y natural del municipio y manifestó el acompañamiento del Gobierno frente a la emergencia.

Villa de Leyva no está sola. Vamos a disponer de todas las capacidades del Estado para combatir este incendio y proteger a sus habitantes, su patrimonio y su riqueza natural.



Hay que cuidar esta joya histórica, esta bella ciudad que es orgullo de Colombia. Estamos con ustedes.… pic.twitter.com/bTQUYcXvok — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 20, 2026

¿Qué medidas se tomarán para controlar la emergencia?

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, entregó una balance sobre las acciones que se están implementando para atender el incendio forestal en el Cerro de San Marcos. Según explicó, a las labores se sumará un helicóptero anunciado por el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, que estará disponible desde las primeras horas de este domingo. Además, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dispuso el envío de un equipo de Bomberos de Bogotá para reforzar el trabajo que ya realizan los organismos de socorro.

El personal de la capital se sumará a los equipos locales de Tunja y Boyacá, con el propósito de fortalecer la contención en tierra y mantener la protección del casco urbano ante el avance de las llamas. Lara también informó que durante la mañana de este domingo operará un helicóptero de la Fuerza Aérea que saldrá desde Tolima para realizar las primeras descargas sobre la zona afectada. “Una escuadra de máquinas extintoras ya está presta en el punto de mayor riesgo del pueblo, para proteger el casco urbano en caso de que llegara a ser necesario. Mañana en la mañana (este domingo) un helicóptero de la Fuerza Aérea, que sale del Tolima, inicia las primeras descargas”, explicó el ministro.



El director nacional de Bomberos, capitán Miranda, también se encuentra atendiendo personalmente la emergencia, de acuerdo con el reporte entregado por el Ministerio del Interior.



¿Qué dificultades enfrenta el control del incendio?

El incendio se desarrolla sobre el Cerro de San Marcos y, según el ministro Lara, se trata de una conflagración “elíptica, de alta velocidad y llamas altas”. El funcionario explicó además que el fuego se encuentra ubicado en una esquina del cerro. Imágenes han dejado registro de la magnitud de la emergencia y dejan ver como a llamarada se extiende por el terreno. Hasta ahora no hay un balance sobre las hectáreas afectadas.

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El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, señaló que las condiciones climáticas y las dificultades para acceder al terreno han complicado las labores de control. En particular, mencionó los fuertes vientos y la altura de los árboles como factores que dificultan las acciones de los organismos de emergencia. Desde el momento en que fue reportado el incendio, los bomberos de Villa de Leyva recibieron apoyo de Tunja y Tinjacá, así como de la Defensa Civil, la comunidad y refuerzos provenientes de Samacá y Cundinamarca.

Amaya había solicitado apoyo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), especialmente para contar con un helicóptero que permitiera fortalecer las labores realizadas desde tierra. Hasta el momento de los reportes entregados, no hay información sobre personas heridas ni una estimación de los daños materiales ocasionados por el incendio. La emergencia en Villa de Leyva ocurre en medio de una jornada con múltiples incendios forestales en el país. Según la UNGRD, durante la mañana de este sábado se reportaban otros 18 incendios activos, 9 ya han sido controlados, todos ellos concentrados principalmente en Tolima, además de emergencias en Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila y Nariño.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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