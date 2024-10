Indígenas de Caquetá, en medio de combates entre Ejército y disidencias: “Hay terror”

Carlos Andrés Ruiz, gobernador de un resguardo indígena, denuncia que las comunidades del río Caquetá, en Puerto Pizarro, están en medio de enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las disidencias de las FARC, específicamente de la columna ‘Carolina Ramírez’ de Iván Mordisco. La disputa comenzó sobre la 1:00 p.m. del 9 de septiembre.

Ruiz dijo: “Siempre insistí y dije que una intervención militar no era la mejor solución para nuestro pueblo, para nuestra tierra, para nuestra gente”.

Manifestó que la medida tomada por el gobierno del presidente Gustavo Petro ha provocado que la comunidad esté marginada y confinada, factores que “me duelen”.

De igual modo, explicó en Noticias Caracol en vivo que “ahora es el momento de mostrar valentía con poder, con fuerza, que los temas que se hacen para nuestra gente, aquí es donde se ve la autoridad como tal”.

Ruiz insistió en que “se deben pronunciar todas las autoridades y todos los caciques. Yo, como presidente de la asociación, estaré pendiente de velar por el bienestar de mi pueblo. Ahora sí quiero ver la valentía de muchos que podemos decir que defendemos el pueblo, que hablamos por el pueblo”.

El presidente de la asociación recalcó que “nos toca accionar y, si me toca bajar allá al territorio, yo lo voy a hacer, y tengo que hacerlo porque es mi pueblo, es mi gente. La guerra no puede continuar en este territorio. El mismo Ejército está haciendo que se suplante, que se vayan por encima de todo cuando la guerra está haciendo cosas que no debe hacer allá, y es el mismo Ejército el que está haciendo, sin orden, y está perjudicando a nuestra población”.

“No se ha hecho una preconsulta con los pueblos indígenas”

Las comunidades alegan que, en medio de este conflicto, “no se ha hecho una preconsulta con los pueblos indígenas para que hayan estos allanamientos de las Fuerzas Militares. Estamos aterrados, estamos sorprendidos, no hallamos qué hacer y por eso acudimos al cese al fuego”.

Hacen un llamado de paz para que cese el fuego en esta zona del Caquetá.

