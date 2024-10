Militares del Ejército robarían armamento para entregarlo al Clan del Golfo y disidencias

Más de cien soldados son investigados por su presunta responsabilidad en el robo de armas y municiones de guarniciones militares en Colombia. Parte de ese material va a parar a manos de grupos como el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC.

>>> Vea más: Capturan a seis militares por robo de armamento en Cundinamarca y Nariño

En una de las audiencias quedó evidenciada la vinculación de uniformados del Ejercito Nacional en el presunto robo y venta ilegal de armas y municiones. Estas diligencias son solo una parte de la vinculación de militares a investigaciones de la justicia ordinaria por este delito.

Capturado por presunto robo de armamento - Noticias Caracol

¿Cuántos militares implicados en robo de armamento?

Solo en lo corrido del año 2024, van 99 soldados vinculados a procesos.

Publicidad

En el hecho más reciente fueron capturados seis militares, cinco de ellos adscritos al Fuerte Militar de Tolemaida y uno al Batallón de Ingenieros.

En otra investigación, un fiscal de la División Especializada contra Organizaciones Criminales evidenció una red conformada por al menos 13 uniformados dedicada al robo de armamento de batallones del Ejército.

Publicidad

La peligrosa banda opera en Bogotá y varios municipios

“Se trata de una red de tráfico de armas que opera en la ciudad de Bogotá, que puede operar en la ciudad de Medellín, en el departamento del Meta, en el municipio de Nilo, Cundinamarca, donde está la Base Militar de Tolemaida, en el departamento del Cauca, entre otros”, dijo el fiscal del caso.

Según investigaciones, las municiones y armas tienen como destino el Clan del Golfo y disidencias de las FARC. Incluso, se ha capturado a disidentes que colaborarían con uniformados en el negocio ilegal.

Detenidos por presunto robo de armamento - Noticias Caracol

Batallón de Tolemaida, punto clave de los implicados

El Frente Militar Tolemaida, según las investigaciones de la Fiscalía y el Ejército, se ha vuelto en el punto clave para la extracción de armas y material de intendencia. Algunos casos reposan e la justicia penal militar.

En la última audiencia realizada, enviaron a la cárcel a cuatro personas y en las interceptaciones realizadas en la investigación quedó en evidencia cómo alias JJ se comunicaba con un uniformado del Ejército para la venta de unas armas.



“¿Qué pasó con las cajas?”, preguntó alias JJ

“Espere un momento porque mi coronel no me ha contestado, ese hijo de “#$%”, respondió uno de los implicados.

¿Qué dice el Ejército sobre robo de armamento?

Ante el preocupante panorama, el Ejército Nacional manifestó que ha actuado frente a los casos conocidos. “Nosotros no podemos ocultar nada de lo que sucede al interior de las instituciones. Nosotros no podemos ocultar lo que sucede, pero lo importante de esto es que tomamos las acciones y para eso es que estamos acá. En una organización de 185.000 personas, siempre hay unos que fallan y esos pocos que fallan, pues hay que tomar acciones con ellos porque no están cumpliendo con la ética y la honestidad que debe tener unas personas en una institución como la nuestra”, dijo el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional de Colombia.

Publicidad

Las autoridades avanzan en las investigaciones para ampliar las matrices de más vinculados dentro de las instituciones que estén dedicados al robo y venta de armas.

El robo de armamento, que sacan por partes, se ubica en fusiles, granadas de mano, granadas calibre 81 y municiones calibre 5,56.

Publicidad

>>> Le puede interesar: Así operaba la poderosa red criminal que vendía armamento y municiones del Ejército