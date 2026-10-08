Indignación por usuario que atropelló a técnico de Air-e tras altercado en Barranquilla

Dos técnicos de la empresa Air-e, en Barranquilla, resultaron lesionados luego de que se presentara un altercado con usuarios del servicio. La compañía de energía compartió las imágenes de las agresiones y señaló que presentaron una denuncia penal contra el usuario que atropelló "de manera intencionada" a uno de sus trabajadores.



Así fue la agresión a dos técnicos de Air-e en Barranquilla

Según detalló la compañía, la agresión a sus trabajadores se presentó en el barrio La Concepción en inmediaciones del barrio La Concepción, a la altura de la calle 76 con la carrera 71, cuando dos técnicos llegaron para llevar a cabo labores de inspección por la reiterada presencia de anomalías en la lectura del servicio, generando consumos de energía alterados.

Mientras los técnicos llevaban a cabo sus labores, uno de los residentes de la vivienda salió y empezó a increpar a uno de los sujetos. En uno de los videos publicados por la compañía se observa que la mujer agrede primero verbalmente al técnico, quien intenta mediar con ella sobre la situación, pero la señora lleva en la mano una piedra e intenta golpearlo en el rostro.

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Después de ese primer ataque, los técnicos se retiran un poco del lugar y siguen con sus labores, pero la mujer llama a un familiar que rápidamente hace presencia en el sitio bordo de un vehículo. La grabación de una cámara de seguridad ubicada dentro de un taller de carros deja en evidencia el momento en el que uno de los técnicos camina por la calle y esta persona lo atropella adrede.



#Comunicado🌀 Usuario atropelló a técnico de Air-e Intervenida en el norte de Barranquilla



•El caso se presentó en el barrio La Concepción.



Una denuncia penal anunció Air-e Intervenida contra un usuario que atropelló de manera intencionada y planificada a un técnico de la… pic.twitter.com/jWqpaicfox — Air-e Intervenida (@Aire_Energia) October 7, 2026

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El técnico fue atropellado por la espalda y, debido al impacto, es levantado del suelo y cae a un lado de la vía. Por fortuna, se puede ver que el hombre inmediatamente se levanta y, aunque cojea, puede pedir ayuda a los trabajadores del taller y alejarse del vehículo que sigue su trayecto. "Frente a esta situación, el ingeniero Ramiro Castilla Andrade, agente especial de la empresa, indicó que las autoridades ya tienen conocimiento del caso y Air-e lo llevará hasta las últimas consecuencias", detallaron en el comunicado.

La compañía agregó que esperan que los responsables de este ataque a los técnicos Darío Romero y Yaceth Conrado, quienes se encuentran internados en una clínica en el norte de la ciudad trabajando en su recuperación, sean capturados y sancionados como corresponde por esta agresión. "Se solicitará a las autoridades un análisis de la utilización del vehículo con el objeto de aplicarle todas las medidas legales que sean pertinentes. Rechazamos contundentemente este tipo de actos que atentan contra los trabajadores y contratistas de la empresa, que solo cumplen con su deber amparados en la ley", expresaron.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co