Un nuevo hecho de suplantación profesional encendió las alarmas en el sector salud de Santander. La Policía del departamento capturó a un hombre mientras portaba prendas de médico y almorzaba en instalaciones de salud de Chipatá, justo cuando adelantaba un proceso de selección e inducción institucional.



Falso médico en Santander: hombre fue capturado otra vez por las autoridades

La irregularidad quedó al descubierto cuando el equipo evaluador detectó inconsistencias en los documentos entregados por el aspirante. El sospechoso se presentaba bajo el alias de Jason José Sala Hostia y utilizaba la documentación de un médico real acreditado ante el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (RETUS) para concretar su contratación. Sin embargo, la verificación confirmó que la persona física en el lugar no correspondía al profesional registrado, configurándose un caso de suplantación.

Tras la verificación de datos, las autoridades establecieron que el verdadero nombre del impostor es Juan David Pareja Álvarez, un sujeto que acumula 35 procesos judiciales por delitos como estafa, hurto y falsedad personal. Asimismo, se determinó que Pareja Álvarez ya había ejecutado una maniobra similar al hacerse pasar por médico en el departamento del Chocó. A pesar de los hechos y del extenso historial judicial expuesto por las autoridades, se conoció que el hombre quedó en libertad tras el procedimiento.

En Chipatá, Santander, un hombre se hacía pasar por médico y tuvo en vilo la salud de pacientes. Cuando adelantaba un proceso de contratación, una inconsistencia en sus documentos puso al descubierto que no se trataba de un profesional.



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Hasta el momento se desconoce si el individuo alcanzó a brindar atención médica a pacientes durante el tiempo que estuvo en la institución. Este suceso representa el segundo caso de falsos médicos detectado en Santander en menos de dos años. El caso ha reabierto el debate sobre los filtros de seguridad en el sistema de salud, haciendo un llamado urgente a las entidades sanitarias para que refuercen sus controles internos y validen de manera rigurosa las hojas de vida y credenciales profesionales antes de autorizar cualquier vinculación laboral.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL