La Alcaldía de Bogotá declaró la Alerta Fase 1 por calidad del aire en cuatro zonas del suroccidente de la ciudad luego de que varias estaciones de monitoreo registraran niveles regulares de contaminación durante 36 horas consecutivas. La medida, anunciada por la Secretaría Distrital de Ambiente, busca proteger la salud de miles de habitantes ante el aumento de partículas contaminantes en la atmósfera.

La alerta aplica en las Unidades de Planeamiento Local (UPL) de Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito, sectores donde las condiciones atmosféricas han favorecido la acumulación de material particulado. Según explicó la autoridad ambiental, las estaciones de monitoreo de Carvajal-Sevillana, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Kennedy detectaron un deterioro sostenido en la calidad del aire, situación que llevó al Distrito a activar medidas preventivas de control.

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De acuerdo con la entidad, el incremento de la contaminación está relacionado principalmente con la presencia de partículas PM10, un contaminante asociado al polvo que levantan los vehículos, las actividades industriales, las obras de construcción y otras fuentes de emisiones. Estas partículas son lo suficientemente pequeñas para ingresar al sistema respiratorio y generar efectos adversos en la salud, especialmente en personas vulnerables.



La Secretaría Distrital de Ambiente también señaló que las condiciones meteorológicas recientes han contribuido al problema. Los vientos débiles dificultaron la dispersión de los contaminantes, mientras que las bajas temperaturas registradas durante la madrugada favorecieron su acumulación cerca de la superficie. A esto se suma una posible influencia del humo proveniente de incendios forestales reportados en Venezuela, la Orinoquía y la Amazonía.



¿Quiénes deben tener mayor cuidado tras la alerta?

Las autoridades hicieron un llamado especial a los grupos poblacionales más sensibles a la contaminación atmosférica. Entre ellos se encuentran los niños menores de cinco años, los adultos mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y las personas que padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Para estos grupos, la principal recomendación es reducir la exposición al aire contaminado mientras permanezca vigente la alerta. Además, se aconseja evitar actividades físicas al aire libre, especialmente los ejercicios intensos o prolongados en las zonas afectadas.



Las autoridades también recomendaron consultar el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (IBOCA) antes de programar actividades al aire libre y evitar permanecer durante largos periodos cerca de corredores con alto tráfico vehicular, industrias, canteras o áreas de construcción. En caso de ser necesario transitar por estos lugares, se sugiere el uso de tapabocas de alta eficiencia, preferiblemente tipo N95.

#Bogotá mantiene la alerta fase 1 por calidad de aire en cuatro zonas del suroccidente luego de que las estaciones de monitoreo registraran niveles irregulares durante 33 horas. ¿Qué implicaciones tiene esta medida?



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Restricciones y medidas adoptadas por el Distrito

Como parte de la respuesta a la emergencia ambiental, el Distrito anunció el fortalecimiento de los controles sobre las fuentes de contaminación. Entre las acciones previstas se encuentran operativos a vehículos y una vigilancia más estricta a las actividades industriales que funcionan en las zonas bajo alerta. Además, se ordenó restringir la operación de calderas y otros equipos industriales que funcionen con combustibles sólidos o líquidos entre las 6:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. La administración distrital indicó que la medida podrá extenderse durante los próximos días dependiendo de la evolución de la calidad del aire.

Las empresas deberán mantener activos sus sistemas de control de emisiones y suspender actividades de mantenimiento que impliquen dejar fuera de funcionamiento dichos mecanismos. También se prohibió el uso de combustibles alternos más contaminantes en equipos que normalmente operan con opciones menos emisoras. Por ejemplo, una caldera que funcione con gas no podrá cambiar temporalmente a diésel o carbón mientras esté vigente la alerta.



¿Cuándo se levantará la alerta?

La medida preventiva permanecerá activa hasta que las estaciones de monitoreo de Carvajal-Sevillana, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Kennedy registren niveles bajos o moderados de contaminación durante al menos 36 horas continuas. Mientras tanto, las autoridades ambientales mantendrán el seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas y de la calidad del aire para determinar la evolución del episodio de contaminación.

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Desde el Distrito hicieron un llamado a la ciudadanía para adoptar medidas de autocuidado y contribuir a la reducción de emisiones, con el objetivo de proteger la salud pública mientras mejoran las condiciones atmosféricas en el suroccidente de Bogotá. Principales mejoras: incorporé los datos específicos de la Secretaría de Ambiente, incluyendo las UPL afectadas, las estaciones de monitoreo, las causas del aumento de PM10, las restricciones industriales concretas, las recomendaciones de autocuidado y el criterio oficial para levantar la alerta. Esto hace que el texto sea más preciso, noticioso y fiel a la información oficial.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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