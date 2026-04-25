¿Quiénes estarían detrás de los atentados en Cali y Palmira? Esto dicen las autoridades

Las autoridades continúan con los esfuerzos y las investigaciones para esclarecer los atentados registrados el pasado viernes en Cali y Palmira, en el Valle del Cauca, hechos que han encendido as alertas de seguridad en la región. De acuerdo con la información compartida por las autoridades, la principal hipótesis apunta a estructuras de las disidencias armadas vinculadas al narcotráfico que operan en el suroccidente del país.

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Según información entregada por la Fuerza Pública, los ataques estarían relacionados con la estructura conocida como Jaime Martínez, señalada por el Ejército como parte de las disidencias lideradas por alias Mordisco.



¿Quién está detrás de los recientes atentados en el Valle del Cauca?

En esa línea, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, indicó a través de su cuenta en la red social X que las acciones violentas hacen parte de una ofensiva atribuida a organizaciones ilegales que buscan afectar tanto a la población civil como a la institucionalidad.

En su pronunciamiento, el jefe de la cartera de Defensa aseguró: “El terrorismo es una muestra cobarde de debilidad y no nos desviará de la ofensiva para desmantelar la estructura criminal de alias Marlon, perteneciente al cartel del narcotráfico de alias Mordisco”. En ese mismo mensaje, el funcionario sostuvo que durante este año la Fuerza Pública ha evitado varios intentos de ataques en el sur del Valle del Cauca y ha neutralizado a más de un centenar de integrantes de grupos armados ilegales, especialmente de la estructura asociada a 'Marlon'.



El ministro también se refirió directamente al atentado ocurrido en Cali. “El atentado terrorista de las disidencias del cartel de alias Mordisco, contra la población civil y una unidad militar del Ejército en Cali es una grave afrenta contra la institucionalidad y la seguridad del país”. Añadió que las operaciones militares y de inteligencia continúan activas para dar con los responsables.



De acuerdo con las autoridades, Iván Jacobo Idrobo Arredondo, más conocido como alias Marlon sería uno de los principales objetivos dentro de estas investigaciones. El Gobierno lo identifica como integrante de una estructura vinculada al narcotráfico, con injerencia en actividades como minería ilegal y reclutamiento de menores, además de su presunta participación en acciones violentas en la región.

Siguen persistiendo en el terrorismo los criminales de la estructura de alias Marlon, del cartel de narcotráfico de alias Mordisco.



Esta vez actuaron con el mismo modus operandi utilizado en Cali: una buseta cargada con explosivos, ubicada en una vía contigua a una unidad… https://t.co/EZd8f2ziWh pic.twitter.com/fWLwxo4iuD — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) April 25, 2026

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Recompensa para quienes den detalles a las autoridades

Como parte de las medidas anunciadas, el Gobierno mantiene vigente una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita prevenir o neutralizar acciones terroristas, así como ubicar a los responsables de estos hechos.

Por su parte, alias Marlon figura entre los más buscados en la ciudad de Cali, de acuerdo con información oficial de las autoridades, en su contra existe una recompensa de hasta 4.500 millones de pesos por información que permita ubicarlo, en el marco de la estrategia contra los principales responsables de acciones terroristas en el Cauca.

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Las autoridades han habilitado canales de contacto como la línea Contra el Crimen (314 358 7212) y la línea 107, disponible las 24 horas, para recibir información que contribuya a su captura.

Los atentados ocurrieron en dos momentos distintos. En Cali, un vehículo que era conducido por un hombre fue abandonado cerca del Batallón Pichincha y posteriormente explotó. En Palmira, se reportaron dos detonaciones en cercanías del Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi.

Hasta el momento, según informó el ministro de Defensa, no hubo víctimas fatales en este último hecho.

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, calificó los ataques como “actos terroristas inaceptables” y solicitó al Gobierno nacional un refuerzo en las capacidades de seguridad en la región. Además, anunció la realización de un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación y coordinar acciones con la Fuerza Pública.

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Se espera que en la jornada de hoy se lleve a cabo otro consejo de seguridad.Entretanto, el Gobierno insiste en que no se detendrán las acciones contra las estructuras señaladas de estar detrás de estos hechos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co