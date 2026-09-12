De la Espriella responde a palabras de Pinocho, del grupo de Bendito Menor, que quiere entregarse

A comienzos de septiembre de 2026, el Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció el abatimiento de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y jefe del frente Javier Cáceres. El operativo se adelantó en el barrio Los Olivos de Riohacha, La Guajira, en el que también murieron la pareja sentimental de Bendito Menor, Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, y dos de sus escoltas, según las autoridades.



En una publicación de la Revista Semana, habló otro de los líderes de dicho grupo criminal, Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, quien expresó su presunta voluntad de entregarse a las autoridades, pero fijando unas condiciones. Según lo que declaró en la entrevista, el sujeto dijo estar “dispuesto a someterme a la justicia, pero con unas garantías. Quiero ayudar a que el grupo Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) se pueda someter a la ley. Pero ¿quién me garantiza que yo me entregue y no me den 40 años de cárcel en Colombia? Estoy dispuesto a entregarme; sin embargo, me gustaría decirle al presidente que haya una ley de sometimiento. Yo me puedo entregar ahora, pero ¿las demás personas de mi grupo?”.

Insistió en que dejaba “claro que no le tengo miedo al Gobierno de Estados Unidos. Si hay una ley de sometimiento a la justicia, unas garantías, me entrego, ayudo, aporto para que se sepan muchas verdades que Colombia debe saber. Y voy a Estados Unidos y arreglo mi problema directamente”, pero agregó que “tampoco voy a entregarme a la justicia sin saber cuántos años voy a pagar de cárcel. Ojalá cree esa ley; entregarme sin saber qué va a pasar con mi futuro es difícil. Decir que me va a bombardear, que me va a matar, lo puede hacer, meterme en una bolsa, pero eso no va a acabar con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra ni con el conflicto en la Sierra Nevada o Colombia”.



La respuesta de De la Espriella

A través de sus redes sociales, el presidente fue enfático y le envió un mensaje a los ministros de Defensa y de Justicia: “Por favor, coordinen, en un plazo perentorio de una semana, el sometimiento a la justicia de este sujeto. Recuerden: aquí no hay negociaciones, dilaciones ni exigencias. Si no se entrega y continúa enfrentando al Estado, delinquiendo y haciendo daño, la orden es darle de baja, como en derecho corresponde”. Es decir que, con lo dicho, no otorgaría las “garantías” que pidió alias Pinocho para entregarse.

Un día antes, el mandatario había informado que puso fin a todos los diálogos y espacios de sometimiento de la política de Paz Total de su antecesor, Gustavo Petro. La decisión, que cumple promesas de campaña del presidente, supone un giro en la política nacional que deja en suspenso procesos que avanzaron hasta la concentración y dejación de armas de integrantes de algunas organizaciones armadas. "Se acabó la falsa paz", escribió en X De la Espriella: "En mi Gobierno los criminales no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad".



La decisión afecta las mesas con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), así como los espacios de conversación sociojurídica con grupos de Medellín y el Valle de Aburrá (Antioquia), Quibdó (Chocó) y Buenaventura (Valle del Cauca). (Lea también: Gobierno De la Espriella revoca delegados de diálogos con el Eln y Clan del Golfo)



NOTICIAS CARACOL

CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE