Joven víctima de terapias de conversión: "Me hicieron exorcismo para que vomitara el espíritu"

El Congreso de Colombia discutirá en segundo debate el proyecto de ley que busca poner fin a las llamadas terapias de conversión, es decir, aquellos "tratamientos" cuestionables que pretenden cambiar la orientación sexual de un individuo.



Un joven que fue víctima de terapias de conversión le contó a Noticias Caracol Ahora el drama que vivió cuando fue sometido a estos violentos procedimientos.

"A los catorce años me tiraron al suelo, empezaron a forcejear conmigo. Incluso, una vez me dieron muy duro en el estómago, como tratando de que vomitara ese espíritu. Entre los 14 y los 17 años estuve en esa comunidad. Estas 'bendiciones' de María Auxiliadora eran episodios que duraban desde las 11 de la noche y hasta las 4 de la mañana", contó David Zuluaga, víctima.

"Me agredieron mucho físicamente, lloré muchísimo y vivía muy angustiado. Me decían 'vamos a orar, descansas un rato y luego te volvemos a hacer exorcismo'", expresó el joven.

David recordó que le hacían ponerse una piedrita en el zapato, esto supuestamente para recordar que "le estaba pidiendo a Dios que me liberara del espíritu de homosexualidad. Están también los ayunos. Me decían 'vas a dedicarle los días miércoles a San José y los días viernes a la pasión de Cristo para que te libere'".

David aseguró que cuando las personas que le hacían las terapias de conversión lo veían vomitar, le decían "vas superbién, va a sobrevenir tu proceso de liberación, ya el demonio se está yendo". Bueno, esa era la imagen que querían vender de la agresión física.

Como si eso no fuera suficiente, David comentó que, luego de las terapias de conversión, posteriormente ingresó a un seminario y "me encuentro con otra realidad, otra realidad donde veo que los sacerdotes viven su sexualidad también de otras maneras".



"Quedé con una depresión muy fuerte", cuenta David

"Quedé con una tristeza, una depresión fuerte. Lo primero que hago para salir de esa gran tristeza y esa gran decepción es empezar a ver que el mundo es mucho más amplio. Y me acerco más al arte, me acerco a la escritura, me acerco al teatro y empiezo a estudiar. Incluso ingreso a la universidad. Me hago profesional, hoy en día estoy feliz por eso, porque soy reconocido como una persona profesional en mi trabajo, me respetan profesionalmente", concluyó el joven en Noticias Caracol Ahora.