Juan Gonzalo Vélez, propietario de Laboratorios Ecar, contó detalles de su secuestro y liberación

Tropas del Ejército Nacional de Colombia rescataron en el departamento de Antioquia, en el noroeste del país, al empresario Juan Gonzalo Vélez, secuestrado por hombres armados que exigían por su liberación una cifra de 4.000 millones de pesos , informaron este domingo fuentes castrenses. La operación de rescate se desarrolló en el municipio de Salgar, cercano a Concordia, lugar en el que fue secuestrado Vélez, dueño de Laboratorios Ecar, que produce medicamentos.

"Gracias a la oportuna reacción de los soldados del Batallón de Infantería No. 11, en coordinación con el Gaula Militar, fue posible la liberación de Juan Gonzalo Vélez, quien había sido secuestrado en zona rural del municipio de Concordia, Antioquia", dijo la Séptima División del Ejército en un comunicado.

"Al percatarse de la presencia de la tropa, los secuestradores abrieron fuego, lo que generó un intercambio de disparos. En su intento de huida, los delincuentes intentaron llevarse al empresario, pero sus esfuerzos fueron frustrados por el accionar de los soldados, quienes lograron su recuperación", detalló la información.

Juan Gonzalo Vélez, propietario de Laboratorios Ecar, estuvo secuestrado varias horas - Ejército Nacional

Hacia las 9:30 p.m. de este sábado se prendieron las alarmas en Antioquia luego de que distintos sectores del departamento alertaron en redes sociales que a Vélez lo había retenido hombres armados a un kilómetro del casco urbano de Concordia . Fuentes oficiales confirmaron que un acompañante había asegurado que los habían abordado un grupo de hombres vestidos con prendas civiles, que llevaban armas cortas y largas y que no se identificaron.



El testimonio de Vélez

El Ejército Nacional publicó un video del operativo de rescate, en este se puede observar cómo las autoridades requisan unas maletas que dejaron los delincuentes en la camioneta. Vélez, al ser localizado por las autoridades, narró detalles de los momentos de angustia que vivió en medio de su retención y precisó que fueron tres las personas que lo secuestraron. En un primer momento se había dado dicho que habían sido cinco.

El empresario contó que una vez se chocaron con la motorizada del Ejército descendieron del vehículo, una camioneta de color blanco, y se lo intentaron llevar por una trocha, por donde finalmente escapó uno de los tres secuestradores. "Llegó la moto y estaban disparando, entonces me tiró para abajo en ese despeñadero. Me jalaban las patas como para irme con él, pero yo me agarré de una raíz y me quedé quieto ahí mucho rato", le contó el dueño de Laboratorios Ecar a hombres del Ejército.

El empresario Juan Gonzalo Vélez, quien había sido secuestrado el día de ayer por hombres armados en zona rural del municipio de Concordia, Antioquia, fue liberado gracias a la presión ejercida por la @Ejercito_Div7 y el @GaulaMilitares del Valle de Aburrá.



Según Vélez, uno de los secuestradores se lanzó por el despeñadero y cayó a la quebrada, mientras que los otros dos huyeron en cuanto notaron que las autoridades habían llegado a ese punto y hubo un cruce de disparos. "Ellos venían muy azarados porque más adelante se cruzaron con las motos y ya las motos los seguían y ellos ya estaban desesperados".

El empresario fue entregado sano y salvo a su familia, un emotivo momento que quedó captado en el video que difundió el Ejército Nacional. Las autoridades, entre tanto, no reportaron capturas y comenzaron a investigar si los secuestradores son delincuentes comunes o hacen parte de un grupo armado ilegal. Por lo pronto, la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables del secuestro.

"Muchísimas gracias. Gracias por traérmelo así de bien", le dice una mujer a los hombres del Ejército presentes en el momento cuando el empresario se reencuentra con sus seres queridos.

"Juan Gonzalo Vélez Puerta está a salvo con los suyos, luego de momentos difíciles producto de un secuestro. Esto fue gracias al accionar contundente de nuestra Fuerza Pública", afirmó Andrés Julián, gobernador de Antioquia.

Según cifras del Ministerio de Defensa, entre enero y febrero de 2025 se han registrado 40 secuestros en el país y, según la Defensoría del Pueblo, en 2024 se reportaron 290 casos.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL