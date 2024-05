Juez dejó en libertad a José Gnecco, pero continúa procesado por el asesinato de su esposa

Este viernes, 3 de mayo de 2024, se llevó a cabo una nueva audiencia en San Andrés contra José Gnecco, señalado por el delito de soborno en calidad de determinador dentro del caso del asesinato de su esposa, María Mercedes Gnecco.

En la audiencia, el juez tercero penal municipal de San Andrés concluyó que las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación no lograron sustentar la inferencia razonable de autoría del delito de soborno y por eso dejó en libertad a Gnecco.

“La inferencia razonable de autoría o participación debe estar respaldada en motivos fundados, información legalmente obtenida, tal y como lo establece el artículo 121 del Código de Procedimiento Penal, pero en el caso en el que nos ocupa, no solamente está la información del presunto determinado por la persona a quien se pretendía sobornar, sino que también la del intermediario, quien dice que no le ha llevado ninguna reacción al joven Geral; no hay indicios. Aunque todos estaban recluidos en el mismo establecimiento carcelario, eso no significa que eso se constituía en un indicio en contra del señor Gnecco Valencia, aquí no están presentes los requisitos para la injerencia racional, hay una duda sobre la ocurrencia de los hechos en la forma en cómo se dieron; inclusive, en la misma participación del señor José Manuel Gnecco Valencia”, concluyó el juez que dejó en libertad a José Gnecco.

La Fiscalía argumentaba que Gnecco le había ofrecido 5 millones de pesos a Geral David Pereira Castro, de 18 años, para que se inculpara por la muerte de María Gnecco.

José Manuel Gnecco y Geral David Pereira Castro estuvieron recluidos en el centro penitenciario Nueva Esperanza de San Andrés, en donde, según testimonio del joven, habría sido contactado en reiteradas oportunidades por personas enviadas por Gnecco para tratar de sobornarlo y convencerlo de que se declarara culpable del crimen.

Pese a la medida de libertad, José Manuel Gnecco continúa procesado por el asesinato de su esposa María Mercedes Gnecco, perpetrado en octubre de 2021.

