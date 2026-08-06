Murió guardia del Inpec que sufrió atentado cuando iba a recibir turno en Girón, Santander

Murió Efraín Quesada Urrego, un guardia del Inpec, de 54 años, que fue tiroteado por hombres armados en moto cuando se dirigía a recibir turno en la Cárcel de Máxima Seguridad de Palogordo, ubicada en el municipio de Girón, Santander, en la mañana de este jueves 6 de agosto. La víctima llevaba más de 10 años trabajando con la institución penitenciaria.

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Es de recordar que el penal queda en la zona rural de la población santandereana y la vía de acceso es destapada, por lo que son cerca de 40 a 45 minutos los que deben recorrer a diario los dragoneantes para llegar a su lugar de trabajo.



Recibió tres disparos, uno fue mortal

El atentado ocurrió sobre las 6:20 de la mañana, cuando Efraín Quesada se desplazaba en motocicleta a recibir turno hacia el penal. Otra moto, en la que se desplazaban dos hombres, lo alcanzaron y dispararon contra su humanidad. El guardia del Inpec recibió tres disparos, uno de ellos, el más grave, en el tórax. La misma comunidad lo trasladó de urgencia hacia la Clínica Foscal, en el municipio de Floridablanca, donde luego de ser sometido a una intervención quirúrgica falleció.

Sus compañeros están consternados, ya que durante 2025 y 2026 han denunciado las múltiples amenazas de las que vienen siendo víctimas por parte de reclusos de máxima peligrosidad que están en la cárcel de Palogordo. incluso han sido objeto de amenazas en varios panfletos que han circulado durante los últimos meses. Oscar Robayo, quien representa a los miembros del sindicato del Inpec, aseguró a través de sus redes sociales que “las alertas existían, pero la respuesta de las autoridades fue insuficiente. ¿Cuántos funcionarios más deben ser atacados para que las autoridades actúen?”. (Lea también: Asesinan a dragoneante del Inpec frente a su casa en Cali: su esposa resultó herida)



Una de las hipótesis que toma fuerza por parte de las autoridades para esclarecer el crimen es que detrás de este estaría la banda Los Costeños, pues algunos de sus integrantes están recluidos en el patio 10 del penal de máxima seguridad.



Las autoridades realizan este jueves un consejo de seguridad para determinar qué medidas se van a adoptar para proteger a los guardias, que aseguran sentirse solos y aún más, después de lo que le pasó a su compañero Efraín Quesada.

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL