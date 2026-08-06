Reportan fuerte explosión en mina de Marmato, Caldas: esto es lo que se sabe de la emergencia

El estruendo de una fuerte explosión en una mina de Marmato, municipio de Caldas, interrumpió la faena y dio rienda suelta a una emergencia este 6 de agosto desde el mediodía. Según la información preliminar, un molino explotó en la bocamina del sector conocido como San Pedro. Hasta donde se sabe, hay alrededor de 14 heridos, pero la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres sigue atendiendo la emergencia. 20 personas han sido atendidas y dos pacientes fueron remitidos a otros centros. La bocamina se encuentra muy cerca a la sede de la alcaldía de Marmato.

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El municipio de Marmato es conocido en el sector de la minería por ser un histórico yacimiento de oro en Colombia, activo desde la época precolombina y colonial. Según la información más reciente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), en Marmato hay alrededor de 529 minas, que generan más de 3.300 empleos directos. Sin embargo, Noticias Caracol conoció por parte de la ANM que esta bocamina trabajaba ilegalmente.

#Atención A esta hora se reporta una grave emergencia en Marmato, Caldas, tras la explosión de un molino en una mina. El hecho deja múltiples heridos, quienes están siendo trasladados al hospital, aunque el centro asistencial ya reporta sobreocupación. #VocesySonidos pic.twitter.com/KtjidBcRnM — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 6, 2026

De acuerdo con la información que dio el comandante de Bomberos de Marmato a la administración departamental, la situación ya está siendo controlada y verifica con su equipo que no haya más personas afectadas. Además ya hay un grupo de salvamento minero en la zona para colaborar en las labores de exploración y rescate. De momento hay 14 heridos que ya fueron trasladados al hospital del municipio, que ya se encuentra colapsado en su capacidad de atención. Se desconoce la gravedad que revisten las víctimas y si habría víctimas fatales por este siniestro ocurrido en plena jornada laboral de este jueves de agosto.

María Paula Rodríguez Rozo

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