La historia de Elianis, una soldado que reparte su tiempo entre la repostería y servirle a Colombia

Entre las responsabilidades propias de su servicio militar y las actividades de formación que adelanta en Bogotá para servirle a su país, la soldado Elianis Díaz Montero encontró un espacio para darle forma a otro de sus sueños: la repostería. Cuando empieza a oler dulce en el Batallón de Apoyo de Servicios para la Educación, en el Centro de Educación Militar, es porque Elianis está preparando uno de sus sabrosos postres. Allí fue designada para apoyar las labores de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia.



Además de cumplir con sus funciones, comenzó a preparar postres que poco a poco se han convertido en una fuente de ingresos y en una apuesta por su futuro. La misma mente que recuerda las recetas y las manos que los elaboran son las mismas artífices de los grandes logros de esta joven de 21 años.

Su preparación más solicitada es el postre de arequipe, una receta que lleva leche, crema de leche, azúcar, arequipe y capas de galleta. No tiene una producción diaria: prepara sus productos aproximadamente cada ocho o quince días, dependiendo de sus responsabilidades y del tiempo disponible. Cada semana hay expectativa para saborear los dulces que hace.

Lo que comenzó como una actividad para aprender un nuevo oficio terminó llamando la atención de sus compañeros y superiores, quienes empezaron a probar sus preparaciones, hacerle pedidos y recomendar su trabajo.



De los videos de repostería a sus primeros clientes

La idea comenzó mucho antes de que aparecieran los primeros pedidos. En sus tiempos libres, Elianis empezó a mirar videos sobre repostería y descubrió que aquel interés podía convertirse en una alternativa para cuando terminara su servicio militar. Con esa idea en mente, se inscribió en un curso virtual de 40 horas del SENA. Como parte de la formación debía preparar diferentes recetas, registrar el proceso y entregar fotografías y videos de sus productos.

Los ingredientes para comenzar los compró con parte de su sueldo como soldado. Después llegaron las primeras preparaciones y, con ellas, los primeros clientes. “Yo siempre he sido así, de salir a vender. Tengo mi espíritu emprendedor”, afirma.

En la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia, sus compañeros y superiores se convirtieron en algunos de sus primeros compradores. Las felicitaciones y recomendaciones la animaron a continuar perfeccionando sus recetas. El dinero que obtiene de las ventas tiene un propósito concreto: volver a invertirlo en ingredientes y materiales para preparar nuevos postres.

Por eso, más que verlo como una manera de obtener unos ingresos adicionales, Elianis considera este emprendimiento como el comienzo de un proyecto que quiere continuar desarrollando cuando termine su servicio militar.



Una soldado que también estudia y se prepara para el futuro

La repostería ocupa una parte de sus tiempos libres, pero no es la única actividad a la que Elianis ha dedicado sus meses en el Ejército. Durante los 17 meses que lleva prestando su servicio militar, también ha aprovechado su paso por la Escuela de Inteligencia para continuar capacitándose.



Ha realizado diplomados en Alta Dirección en Seguridad y Protección de Riesgos, Protección Patrimonial, Protección de Infraestructura Crítica y Activos Estratégicos, y Tratamiento de Información, Inteligencia Artificial y Big Data. También ha recibido formación en manejo documental, archivo, foliación y digitalización, además de asumir tareas relacionadas con el auditorio y el apoyo logístico de diferentes actividades.

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Pero entre todas esas responsabilidades hay una que le permite desconectarse de la rutina militar: entrar a la cocina y preparar sus recetas.

Su historia también está marcada por la perseverancia. Nació y creció en La Mina, Cesar, cerca de Valledupar, en una familia dedicada al trabajo agrícola. Su padre, Luis Rafael Díaz, cultiva productos como yuca y plátano.

Cuando tenía 14 años perdió a su madre, quien murió el 15 de noviembre de 2019 después de presentar problemas de salud relacionados con el corazón. Antes de morir, su madre le dejó una frase que Elianis conserva como una de sus principales motivaciones: “Estudie, que es lo único que yo le dejo”.

Después de terminar el colegio, en 2022, estudió un técnico como auxiliar de criminalística e investigación judicial. Más adelante intentó ingresar al Ejército, pero la primera convocatoria a la que se presentó no terminó como esperaba.

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En 2025 participó junto a una prima en un proceso de incorporación en Valledupar. Su familiar fue seleccionada y ella no. Elianis viajó entonces a Bogotá y comenzó a trabajar como auxiliar logística en las bodegas del aeropuerto.

Meses después tuvo una nueva oportunidad. Un familiar vinculado al Ejército le informó sobre otra convocatoria y decidió presentarse nuevamente. Esta vez superó las diferentes etapas del proceso y recibió la noticia que esperaba: había sido seleccionada para prestar su servicio militar.

El sueño que quiere construir después del uniforme

Ahora, mientras cumple sus responsabilidades como soldado, Elianis piensa en lo que vendrá después. Su intención es permanecer en Bogotá, continuar estudiando y formarse profesionalmente en el mundo de la gastronomía. Uno de sus objetivos es cursar un técnico en pastelería y, posteriormente, buscar una oportunidad de formación en la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno.

El pequeño negocio que hoy funciona entre compañeros, pedidos ocasionales y recetas de arequipe representa para ella el primer paso de ese proyecto. Cuenta además con el respaldo de sus superiores, incluido el director de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia, quienes conocen y apoyan su iniciativa de repostería.

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“Quiero que cada vez que hablen de mí digan: ‘esa china lo logró, pero fue con esfuerzo y dedicación. Yo la vi empezar desde cero’”, afirma.

Por ahora, Elianis sigue combinando uniforme, estudio y cocina. Cada venta le permite comprar nuevos ingredientes y cada receta terminada representa un paso más hacia el proyecto que espera convertir en su profesión.

María Paula Rodríguez Rozo

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