La advertencia de De la Espriella a ‘Pinocho’ y sus secuaces: “Tiene las horas contadas”

Fredy Castillo, conocido con los alias de Pinocho o ‘Ganadero’, es el máximo cabecilla y financiador de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), estructura criminal también denominada Los Pachenca, la cual ha sembrado terror en varios municipios del Caribe, incluidas capitales como Santa Marta y Riohacha como respuesta a los golpes que ha sufrido la estructura en los últimos días.



De hecho, este mes cayeron dos de sus principales jefes: ‘Bendito menor’ y ‘Cholo’, quienes movían el narcotráfico y la extorsión bajo las órdenes de ‘Pinocho’, quien al parecer resultó herido en uno de los operativos contra esas autodefensas. El trasegar criminal de Castillo es de larga data; cabe recordar que fue desmovilizado del bloque Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cumplió una condena de cuatro años por narcotráfico en Estados Unidos y posteriormente fue extraditado desde España en 2023.

Las autoridades colombianas lo señalan como presunto responsable de ordenar homicidios selectivos, cobros extorsivos en el Caribe y narcotráfico. Asimismo, se le vincula al asesinato del líder social Alejandro Llinás Suárez, señalamiento del cual Castillo se ha declarado inocente. En los últimos años, ‘Pinocho’ fue designado como representante en las mesas de diálogo de la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, el 26 de agosto de 2026 se firmó su extradición.

‘Pinocho’ manifestó su interés de someterse a la justicia junto a los miembros de la ACSN solicitando garantías y una ley de sometimiento con límites de cárcel, mientras que el Gobierno nacional rechazó negociaciones o beneficios por fuera de la ley.



El cerco a ‘Pinocho’

Además de las caídas de ‘Bendito Menor’ y ‘Cholo’, las autoridades vienen realizando allanamientos que permitieron la captura de 13 personas, entre ellas está alias ‘Yolima’, compañera sentimental del narcoterrorista alias Pinocho. De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, se incautaron cocaína, munición, celulares, panfletos intimidatorios y más de 29 millones de pesos en efectivo. También fue hallada una tarjeta bancaria a nombre de Castillo.



El mandatario también señaló, tras la captura de ‘Yolima’, que ordenó seguir la ruta del dinero e investigar a quienes, incluso dentro del entorno familiar de estos bandidos, actúen como testaferros o cómplices. “Hay que caminarles a todos”, manifestó.



Hoy golpeamos en dos operaciones a los narcoterroristas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.



En Santa Marta y Ciénaga, la Policía Nacional y el Ejército realizaron seis allanamientos y capturaron a 13 personas. Entre ellas está alias «Yolima», compañera sentimental… pic.twitter.com/OsTr1cmmKJ — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 24, 2026

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De la Espriella sentenció que acabará con esta estructura criminal. “Pinocho tiene las horas contadas. Él y todos los narcoterroristas de su grupo deben entregarse sin condición alguna, o les daré de baja como en derecho corresponde”, advirtió.



El poder de Los Pachenca en el Caribe

Los Pachenca tienen su epicentro de operaciones en la Sierra Nevada de Santa Marta y ejercen amplia influencia en los departamentos de Magdalena y La Guajira. La organización articula redes de narcotráfico, extorsión, lavado de activos y homicidios selectivos en la región costera.

Redes financieras y de apoyo: Para el blanqueo de capitales, la estructura utilizaba testaferros e inversiones en bienes e inmuebles en ciudades como Barranquilla. De hecho, un ejemplo de esta red es su pareja sentimental, Yolima Murgas Guzmán, procesada por presunto lavado de activos superior a los $2.911 millones de pesos.

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