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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Dos policías fueron asesinados en Norte de Santander con tiros de fusil: identidad de uniformados

Dos policías fueron asesinados en Norte de Santander con tiros de fusil: identidad de uniformados

Los efectivos se movilizaban en un vehículo oficial cuando fueron atacados de sorpresa por criminales que les terminaron quitando la vida.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 25 de sept, 2026
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Dos policías fueron asesinados en Norte de Santander con tiros de fusil: identidad de uniformados
Patrulla de los policías asesinados -
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Dos policías fueron asesinados en el municipio de Ábrego, Norte de Santander, los uniformados se movilizaban en un vehículo oficial cuando fueron atacados con tiros de fusil.

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Los efectivos de la Policía fueron identificados como el intendente Cesar Augusto Rodríguez Nieves y el auxiliar Brayan Stiven Lizarazo Torres.

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