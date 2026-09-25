Dos policías fueron asesinados en Norte de Santander con tiros de fusil: identidad de uniformados

Dos policías fueron asesinados en el municipio de Ábrego, Norte de Santander, los uniformados se movilizaban en un vehículo oficial cuando fueron atacados con tiros de fusil.

Los efectivos de la Policía fueron identificados como el intendente Cesar Augusto Rodríguez Nieves y el auxiliar Brayan Stiven Lizarazo Torres.

De acuerdo con las autoridades, los policías se encontraban realizando una actividad de prevención dentro de una institución educativa, salieron del lugar y cuando se movilizaban en la patrulla por la vía que conecta a Cúcuta con la Costa Caribe se presentó el ataque.