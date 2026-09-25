La caída de alias Araña: las primeras imágenes de su extradición y lo que dijo De la Espriella

El prontuario criminal de Giovanni Andrés Rojas, conocido en el mundo delictivo como alias Araña, sumó su capítulo definitivo con la firma de su extradición hacia los Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico. Este viernes 25 de septiembre comenzó el proceso bajo un estricto protocolo de seguridad. En la madrugada llegó al aeropuerto El Dorado, donde abordó un avión que lo llevaría a Barranquilla.



Ya en esa capital, el presidente Abelardo de la Espriella entregó unas declaraciones sobre la extradición de ‘Araña’, quien luego fue trasladado en un avión de la DEA hacia Estados Unidos. "Hoy estoy cumpliendo un deber y un compromiso (... ) Este bandido es cabecilla de los narcoterroristas Comandos de la Frontera, una disidencia de las antiguas Farc que estuvo vinculada a la Segunda Marquetalia de otro narcoterrorista que vamos a dar de baja o vamos a extraditar, Iván Márquez. El gobierno de los Estados Unidos lo requiere por narcoterrorismo y concierto para delinquir. La Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó su extradición y yo, sin dilación de ninguna clase, la firmé de manera inmediata", comenzó diciendo el mandatario.

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El presidente también criticó que alias Araña haya sido gestor de paz durante el anterior gobierno. "Este sujeto estuvo cobijado por uno de esos procesos de paz que terminé tan pronto llegué a la Presidencia de la República. En mi gobierno se acabó la impunidad. La paz no se construye protegiendo a narcoterroristas como este bandido", aseguró.



¿Quién es alias Araña?

El máximo jefe de los Comandos de Frontera fue capturado en febrero de 2025 por agentes del CTI de la Fiscalía en un hotel del occidente de Bogotá. En el momento de su detención, Rojas participaba en una rueda de prensa sobre el cierre del ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una estructura disidente que se había separado de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez.

Con una trayectoria de más de 15 años en el conflicto armado, la llegada de alias Araña a la cima del mando estuvo marcada por la traición y la sevicia. Para consolidar su hegemonía en la organización, Rojas asesinó a su propio jefe, el disidente alias Sinaloa, disparándole a quemarropa en la parte posterior del cuello.



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Bajo su mando, los Comandos de Frontera experimentaron una fuerte expansión militar y económica, alcanzando un pie de fuerza de aproximadamente 500 hombres armados y dominando las rutas estratégicas para el envío de cocaína hacia Ecuador. Analistas del conflicto armado destacan su capacidad de gestión militar y económica, aunque aclaran que carecía de formación o vocación política.

Detrás de su temible perfil se oculta un controvertido capítulo de colaboración estatal: años atrás, ‘Araña’ sirvió como informante de la Policía Nacional, aportando datos decisivos para dar golpes a otros jefes disidentes del país. Para proteger su vida tras estas delaciones, las autoridades colombianas lo trasladaron a un país sudamericano, donde permaneció durante seis meses antes de regresar a Colombia para retomar sus actividades delictivas.



El exterminio sistemático de los líderes comunitarios

Bajo el mando de alias Araña, los Comandos de Frontera se consolidaron como uno de los grupos armados más mortíferos para los líderes sociales en Colombia, convirtiendo al departamento del Putumayo en un escenario de terror. Rojas instrumentó el homicidio sistemático de quienes se oponían al negocio del narcotráfico o rehusaban someter a las comunidades a sus órdenes.

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Uno de los casos más estremecedores ocurrió el 14 de octubre de 2023, cuando sicarios encapuchados del grupo irrumpieron en la vivienda de Yamili Bernal García, presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la Vereda Santa Rosa de Juanambú, en Puerto Guzmán. Al confirmar su identidad y su cargo, le dispararon en repetidas ocasiones. Yamili había asumido la dignidad comunitaria en reemplazo de Clemencia Arteaga, también asesinada en enero de ese mismo año. Por orden de alias "El Indio", lugarteniente de "Araña", Yamili fue sentenciada a muerte por negarse a convocar a la vereda a reuniones de la disidencia y rechazar cualquier vínculo con el negocio de la coca.

Pocos meses después, el 13 de noviembre de 2023, sicarios de la misma estructura acribillaron ante los ojos de su hijo a Daniel Rivas, presidente de la JAC de la Vereda La Coqueta. La ejecución de Rivas fue ordenada bajo el pretexto de que el líder comunitario entorpecía las extorsiones que el grupo criminal exigía a las empresas petroleras e hidrocarburíferas de la zona. En tan solo un año, la arremetida de ‘Araña’ dejó 23 homicidios en el departamento, registrándose semanalmente el hallazgo de cuerpos de jóvenes torturados, mutilados y con letreros amenazantes flotando en los ríos o arrojados en las vías públicas.

Pese a la contundencia de las pruebas judiciales y los testimonios de las víctimas, alias Araña mantuvo una fachada de cinismo público. En una entrevista concedida al diario El Espectador, el criminal negó sus atrocidades afirmando que su grupo no secuestraba, no extorsionaba ni atacaba a la población civil, e incluso llegó a posar como defensor de los derechos de los líderes sociales.

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