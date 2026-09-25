Ideam alerta por lluvias y aumento de nubosidad del 25 al 27 de septiembre en gran parte del país

El Ideam pronosticó lluvias y tormentas eléctricas en diferentes regiones de Colombia durante este fin de semana, con precipitaciones que se extenderán desde el viernes 25 hasta el domingo 27 de septiembre. De acuerdo con la entidad, se espera un aumento de la nubosidad y lluvias en varios sectores de las regiones Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquia y Amazonia. El pronóstico también contempla precipitaciones en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Aliste la sombrilla y ajuste sus horarios para que el mal clima no lo tome desprevenido.



Este es el pronóstico para el viernes 25 de septiembre

Para este viernes, el Ideam prevé lluvias y tormentas eléctricas en sectores del sur de La Guajira, Cesar, oriente y sur de Magdalena, centro y sur de Bolívar, norte y sur de Sucre, Córdoba y norte del Urabá.

Las precipitaciones también se esperan en zonas de Antioquia, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, además de sectores de Arauca, Vichada, Guainía, Caquetá y la Amazonia. (Lea también: Más de 300 municipios tienen alertas por incendios en cobertura vegetal, advierte Ideam)

El pronóstico contempla lluvias ligeras en sectores de Atlántico, norte de Tolima, sur de Huila, Casanare, Meta, Putumayo, Guaviare, Vaupés, Amazonas y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En Bogotá, el Ideam prevé cielo entre parcial y mayormente nublado a diferentes horas, con posibilidad de lluvias moderadas hacia el sur, en la localidad de Sumapaz, y en sectores del norte, oriente y occidente de la ciudad, particularmente durante las tardes.

¿Qué se espera para el sábado 26 de septiembre?

Para el sábado 26 de septiembre, el Ideam pronostica lluvias y tormentas eléctricas en áreas de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá y Cundinamarca.

También se esperan precipitaciones en sectores de Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Casanare, Meta, Vichada, Guainía y Amazonas.

Además, se pronostican lloviznas dispersas en Atlántico, Huila, Arauca, Caquetá, Putumayo y Vaupés, mientras que en San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lluvias ligeras.

Lluvias moderadas a fuertes para el domingo 27 de septiembre

El panorama previsto por el Ideam para el domingo 27 de septiembre contempla lluvias moderadas a fuertes en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Córdoba y Antioquia.

Las precipitaciones también se extenderían a zonas de Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Casanare, Meta, Caquetá, Vaupés y Amazonas.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lluvias moderadas, mientras que en la zona marítima el Ideam pronostica precipitaciones más intensas, acompañadas de descargas eléctricas.

María Paula Rodríguez Rozo

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