Presidente anuncia acciones en Buenaventura tras temblor: se reactivó operación de buque hospital

El terremoto en Colombia deja hasta el momento 289 fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos, además de 26.945 viviendas destruidas y 127.557 averiadas, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El presidente Abelardo de la Espriella continúan su recorrido por las poblaciones más afectadas por el sismo y este domingo 16 de agosto llegó a Buenaventura, en el Valle del Cauca, en donde “hay un drama muy grande”, afirmó. (Lea también: Registran 293 réplicas seis días después del terremoto de magnitud 7,4 en San José del Palmar, Chocó)

Tras su visita, el mandatario aseveró que “Buenaventura no está sola. El Gobierno nacional hace presencia para atender la emergencia en salud ocasionada por el sismo, pero más allá de eso, para transformar este territorio”, por lo que anunció “la reconstrucción y un sistema de salud resolutivo e integral”. Para ello, indicó, a la población llegarán 260 kilos de medicamentos, insumos y dispositivos médicos. Además, arribarán profesionales de apoyo, médicos cirujanos que viajaron desde Bogotá y “se está coordinando el traslado de pacientes de alta complejidad a otros departamentos del país. A través de la Defensa Civil y la OPS, se acondicionaron carpas para el apoyo hospitalario, 24 camas” y “en los próximos días llegarán nuevas carpas, más ayudas e insumos”, dijo De la Espriella.

Por otro lado, dijo que desde el 14 de agosto se reactivó la operación del buque hospital Benkos Biohó y “la estrategia de la salud está orientada a fortalecer el primer y segundo nivel”. Por otro lado, aseguró que “vamos a recuperar la seguridad con el imperio de la ley, con la fuerza de las armas y las leyes de la República; vamos a recuperar el sistema de salud y traerle oportunidades a esta bella gente”.



Siguen labores de búsqueda entre escombros

Las probabilidades de rescatar sobrevivientes se desvanecen. El ruido de las retroexcavadoras, grúas y camiones retumba en las zonas más afectadas por el terremoto que el 10 de agosto derribó miles de casas, edificios, hoteles y hospitales. Atrás empiezan a quedar los momentos de silencio que acompañaron largas jornadas de búsqueda y rescate tras el sismo más letal en Colombia en este siglo y que se produjo horas después de la asunción del gobierno de De la Espriella, quien el sábado pidió a su aliado estadounidense Donald Trump la suspensión temporal de aranceles para ayudar a su país. El oeste de Colombia y la región cafetera fueron las más golpeadas y a casi una semana de la tragedia las esperanzas de encontrar sobrevivientes se reducen.



Cerca de 27.000 viviendas quedaron destruidas, según el último balance del organismo de atención de desastres. Y muchos damnificados no tienen adónde ir. En las ciudades más afectadas por el sismo, muchos edificios fueron marcados con una "X" roja para alertar el riesgo de colapso y la prohibición del paso para transeúntes. Jorge León, evacuado de su apartamento, cuenta el "dolor" que le supone "iniciar nuevamente todo". Camina junto a un camión amarillo cargado con sus pertenencias en Cali. "Parece que estuviese viviendo una película o un sueño, no lo asimilo", dice el abogado de 41 años a la AFP.



Los campamentos improvisados en parques son refugio para familias enteras. "No pensé en nada, yo salí corriendo y dejé todo allá" en la casa, dice Cindy Serrato, ayudante de enfermería de 39 años, en una carpa junto a su hijo.

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, estimó que la reconstrucción de la tercera mayor ciudad de Colombia costará al menos 3.200 millones de dólares.

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CON INFORMACIÓN DE AGENCIA AFP