La innovadora cirugía para extraer tumor cerebral con un paciente despierto: "Muy complicada"

Noticias Caracol acompañó una compleja cirugía que se llevó a cabo en el Hospital Militar De Bogotá. La anterior consistió en extraer un tumor cerebral que, durante varios años, le causó diferentes problemas a la mujer afectada. Lo más relevante de esta intervención consiste en que durante gran parte del procedimiento la mujer estuvo despierta para conservar gran parte de algunas funciones.

Y es que, si bien este procedimiento ya se hace en Colombia desde hace varios años, su dinámica sigue siendo innovadora. De hecho, en la cirugía que acompañó este noticiero se llevó a cabo la técnica de un neurocirujano español que busca proteger las emociones y funciones clave de la personalidad, una dinámica pionera en el país.

La mujer sometida a esta cirugía se llama Frany, tiene 27 años y durante la mitad de su vida ha tenido que vivir con un diagnóstico de epilepsia de difícil tratamiento. Los medicamentos que le daban a la mujer, afirma, nunca fueron suficientes para contrarrestar su patología hasta que se descubrió que era un tumor cerebral el causante de esta situación.

"Tengo un tumor, lo tengo en la parte izquierda pero me impide mover las partes de mi cuerpo derecho, como las manos y la boca. (...) A veces puedo dejar de hablar; estando quieta, se me adormece la boca" dijo la mujer desde la sala del Hospital Militar, a pocas horas de someterse a la intervención.

"Me dijeron que a la hora de la cirugía no es que me puedan sacar todo, porque como están dentro también los nervios dentro de esa masa, entonces no me pueden sacar todo. Si me tocan alguno de esos nervios que pueden estar en funcionamiento en mi cuerpo, pues las consecuencias pueden estar muy graves: puedo dejar de hablar, (perder) los movimientos de mi cuerpo y pues la verdad me han dicho muchos riesgos que ya ni quiero saber que me vayan a suceder", añadió la entrevistada antes de ingresar a la cirugía.



¿Qué dicen los médicos sobre el caso de Frany? Este era el diagnóstico antes de su cirugía

Los diferentes médicos que atendieron el caso de Frany dieron detalles sobre el procedimiento al que se iba a someter la mujer. Aunque debido a la complejidad de la cirugía no era posible retirar todo el tumor, los médicos explicaron cómo iba a llevarse a cabo esta intervención.

"Estamos haciendo una técnica que se llama el mapeo cognitivo multimodal, donde intentamos preservar al máximo o maximizando la posibilidad de preservar funciones que van más allá del lenguaje y el movimiento. Es ubicar en el cerebro los puntos críticos para funciones más complejas, como reconocer las emociones en las caras de los demás o tomar decisiones adecuadas en contextos sociales, que es muy necesario para el día a día o para volver al trabajo", explicó Jesús Marín-Fernández, neurocirujano especialista en cirugía despierta.

Noticia en desarrollo...