La odisea del miembro de la Legión Francesa que fue secuestrado por las disidencias y logró escapar

José Olger Melo Charry, un colombiano miembro del Ejército de Francia y de la Legión Extranjera Francesa, fue secuestrado por las disidencias de “Iván Mordisco” y logró escapar por sus propios medios. Duró cuatro días caminando a la deriva hasta que dio con autoridades para pedir ayuda. Fuentes militares le dijeron AFP que “está bien” y permanece bajo protección por posibles represalias.

El soldado de la legión extranjera fue tomado como rehén el 5 de agosto por el frente Franco Benavides, de las disidencias, cuando transitaba por una carretera en el suroeste del país, cerca al municipio de Cumbitara. Aunque reside en el exterior, el nariñense volvió al país para visitar a su familia y amigos en Pasto.

Según El Tiempo, Melo Charry apareció hacia las 11:30 de la noche del sábado 5 de septiembre en la Subestación de Policía del corregimiento El Ejido, del municipio de Policaparpa. Allí se presentó ante los uniformados luego de completar cuatro días de “evasión y escape de sus captores”, integrantes del frente ‘Franco Benavides’, estructura que delinque en esa zona del departamento. Tras su llegada, los policías le brindaron atención y activaron los protocolos de seguridad. El hombre permaneció bajo custodia mientras las autoridades coordinaban su traslado desde Policarpa hasta Pasto.



En la mañana de este domingo, según el medio citado, se realizó la extracción aérea desde El Ejido hacia Pasto. Una vez en la capital de Nariño, Melo Charry fue trasladado a un centro médico, donde permanece bajo observación y acompañado por sus familiares. En el procedimiento también participan funcionarios del Gaula Militar Nariño y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Las autoridades esperan conocer el parte médico antes de avanzar con las diligencias judiciales relacionadas con el secuestro.



Una vez cuente con autorización médica, los investigadores tienen previsto entrevistar a Melo Charry para reconstruir las circunstancias en las que fue privado de la libertad. La diligencia también busca establecer quiénes participaron en su secuestro, identificar a integrantes del frente ‘Franco Benavides’ y conocer cómo consiguió escapar del lugar donde permanecía retenido. Su declaración será clave para determinar qué ocurrió durante los cuatro días que permaneció huyendo antes de alcanzar la Subestación de Policía de El Ejido.

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Melo Charry es oriundo de Nariño, pero reside en el exterior. Según la información conocida sobre el caso, habría regresado a Colombia con el propósito de visitar a sus familiares y amigos en Pasto y en una zona de la cordillera occidental.

El caso se conoce mientras las autoridades mantienen operaciones contra el frente Franco Benavides en Nariño. Este domingo, el Gobierno informó que siete integrantes de esa estructura murieron y otros cinco fueron capturados durante operaciones militares desarrolladas en jurisdicción de El Peñol.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan establecer las circunstancias del secuestro de Melo Charry y reconstruir los hechos que rodearon su posterior escape de las disidencias de Mordisco.

María Paula Rodríguez Rozo

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