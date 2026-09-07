En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ALIAS BENDITO MENOR
PERIODISTA JUAN GUILLERMO RÍOS
MARCO RUBIO
PASTOR DARÍO SILVA-SILVA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Se registra nuevo atentado en la vía Panamericana este 7 de septiembre: hay soldados heridos

Se registra nuevo atentado en la vía Panamericana este 7 de septiembre: hay soldados heridos

El ataque con explosivos habría iniciado por un señuelo que fue dispuesto en el puete del río Mayo, entre los límites de los departamentos del suroccidente colombiano.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 7 de sept, 2026
Comparta en:
Explosivo en vía Panamericana
Imagen de referencia
Google Maps

La mañana de este 7 de septiembre inició para habitantes de Cauca y Nariño con la nueva advertencia de la presencia de un artefacto explosivo que fue colocado en la vía Panamericana. Cerca de las 8:00 a. m. este dispositivo explotó, causando afectaciones humanas en el hecho. El caso ocurrió en el sector del kilómetro 49 del corredor.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Se sabe que el artefacto habría sido dispuesto por actores criminales a modo de señuelo para atraer a miembros de la fuerza pública que, en efecto, llegaron hasta el punto para realizar la respectiva desactivación del explosivo. Sin embargo, se registró una detonación que ya deja una cifra preliminar de tres soldados heridos del Ejército Nacional. La emergencia requirió el cierre de todo el corredor de manera temporal. De acuerdo con la información de la Tercera División de la institución, el hecho ocurrió en el túnel Peñaliza, inmediaciones del municipio de Taminango, Nariño.

Últimas Noticias

Cambios en la movilidad por la carrera 11: lo que debe saber y cómo conecta con obras en la Séptima
BOGOTÁ

Cambios en la movilidad por la carrera 11: lo que debe saber y cómo conecta con obras en la Séptima

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.
COLOMBIA

Federico Gutiérrez toma medidas para ahorrar agua y energía: ¿habrá racionamiento en Medellín?

Cabe recordar que la vía Panamericana ha sido blanco de varios atentados de este tipo debido a la presencia de grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc (específicamente de los frentes Carlos Patiño y Franco Benavides).

Publicidad

NOTICIA EN DESARROLLO

Relacionados

Atentados Terroristas

Cauca

Nariño

Publicidad

Publicidad

Publicidad