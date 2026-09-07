Se registra nuevo atentado en la vía Panamericana este 7 de septiembre: hay soldados heridos

La mañana de este 7 de septiembre inició para habitantes de Cauca y Nariño con la nueva advertencia de la presencia de un artefacto explosivo que fue colocado en la vía Panamericana. Cerca de las 8:00 a. m. este dispositivo explotó, causando afectaciones humanas en el hecho. El caso ocurrió en el sector del kilómetro 49 del corredor.

Se sabe que el artefacto habría sido dispuesto por actores criminales a modo de señuelo para atraer a miembros de la fuerza pública que, en efecto, llegaron hasta el punto para realizar la respectiva desactivación del explosivo. Sin embargo, se registró una detonación que ya deja una cifra preliminar de tres soldados heridos del Ejército Nacional. La emergencia requirió el cierre de todo el corredor de manera temporal. De acuerdo con la información de la Tercera División de la institución, el hecho ocurrió en el túnel Peñaliza, inmediaciones del municipio de Taminango, Nariño.

Cabe recordar que la vía Panamericana ha sido blanco de varios atentados de este tipo debido a la presencia de grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc (específicamente de los frentes Carlos Patiño y Franco Benavides).



#Colombia | Se registró un atentado en la vía Panamericana. ¿Cuál es la situación? Esto es lo que se sabe.



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