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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / El ahorro no fue suficiente, aseguró el alcalde de Medellín: así funcionará el nuevo racionamiento

El ahorro no fue suficiente, aseguró el alcalde de Medellín: así funcionará el nuevo racionamiento

La Alcaldía de Medellín anunció un nuevo racionamiento de agua que busca que los niveles de los diferentes embalses que surten a la ciudad y a los municipios aledaños no entren en punto crítico en medio del fenómeno de El Niño.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 7 de sept, 2026
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El ahorro no fue suficiente, aseguró el alcalde de Medellín: así funcionará el nuevo racionamiento
El alcalde Federico Gutiérrez hizo el anuncio y explicó la medida.
Getty Images/Colprensa

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó un nuevo balance sobre el ahorro del agua en la capital antioqueña y su área metropolitana en medio del fenómeno de El Niño que afecta el clima en Colombia.

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El mandatario de la ciudad reveló los datos de ahorro de las diferentes zonas y los embalses que los surten. Aunque agradece el ahorro voluntario, asegura que no ha sido suficiente y que la emergencia por los niveles de embalses podrían estar frente a un punto crítico. Debido a que la situación se agudiza, el mandatario anunció un nuevo racionamiento para la ciudad y los municipios aledaños.

¿Cómo será la medida de racionamiento en Medellín?

El horario de este racionamiento será de 8 p. m. a 4 a. m., es decir racionamiento nocturno. Esta medida afectará a las zonas abastecidas por el embalse de Piedras Blancas, que es el de menos capacidad y el más afectado por la temporada de menos lluvias y del fenómeno de El Niño.

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"Si la tendencia no cambia, las restricciones podrían extenderse más allá de la nororiental y centro-oriental, a otras partes de la ciudad y del área metropolitana", aseguró la Alcaldía en la presentación.

El Distrito aseguró que mantendrá la medida de solicitar a las viviendas el ahorro de 92 litros/día en las zonas críticas y de 70 litros/día en el resto de la ciudad. "La Alcaldía y EPM continuarán midiendo el consumo día a día para decidir si se sostienen, endurecen o levantan las medidas", aseguraron.

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MATEO MEDINA ESCOBAR
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