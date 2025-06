La última publicación de famosa productora de emisora colombiana que murió tras extraños síntomas

La radio colombiana está de luto luego de que se conoció la muerte de Tatiana Cuadros, una reconocida locutora y productora de Candela Estéreo. 'Tata', como le decían sus más cercanos, trabajó durante más de ocho años en esa emisora y la noticia de su fallecimiento ha causado tristeza entre sus compañeros, así como entre sus oyentes, quienes la reconocían sobre todo por un personaje que llevaba el nombre de Esperancita.

Las razones de la muerte de Cuadros no son claras, al menos por ahora. Según dijo la emisora Candela Estéreo, la locutora y productora presentó hace unos días síntomas a los comunes de una gripa, en medio de un cuadro viral que afectó también a otros miembros del equipo del programa de radio en el que trabajaba. Sin embargo, su estado de salud se agravó con el paso de los días, en condiciones que aún no se conocen a detalle.

Lo que sí se sabe es que la locutora fue remitida del hospital San Carlos de Bogotá a la Clínica Colombia, donde permaneció bajo observación y atención médica. En las últimas horas se dio a conocer que murió en ese último centro médico.

"Hoy las palabras pesan y el aire, ese que cada mañana llenábamos de historias, se siente más quieto, porque nuestra querida Tatiana ya no está con nosotros. Ella era el alma del equipo con esa energía incansable y su risa inconfundible. Era esa alegría que se le salía por los ojos, incluso, en los días más difíciles", manifestó William Vinasco, director de Candela Estéreo, en un mensaje de despida en el que se le vio conmovido.

"Gracias, Tatiana, gracias por tanto. Te vamos a extrañar profundamente, pero también te vamos a honrar todos los días, haciendo lo que tú hacías tan bien: ponerle alma a la radio y alegría a los corazones de esta gran familia que nunca te olvidará", agregó Vinasco.



La última publicación de Tatiana Cuadros

En medio de la noticia de su muerte, los seguidores de la locutora y productora notaron que el pasado 14 de mayo Tatiana publicó el que sería su último video en TikTok. Se trata de un video sencillo, en el solo se ve una frase con una canción de fondo de Maluma y Karol G titulada "Créeme". Lo que ha llamado la atención de algunos usuarios es el texto que se lee en la publicación.

Última publicación de Tatiana Cuadros. Captura de video

"Ya sé que esto pálida, ya sé que me veo cansada, ya sé que estoy enferma, ya sé que me veo sin ánimos, ya sé...", se lee en la publicación, que no va acompañada de ningún otro texto.

Para algunos, este mensaje estaría relacionado con los quebrantos de salud que presentó la famosa locutora y productora. En sus otras redes sociales no hay publicaciones similares.

