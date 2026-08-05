¿Por qué están aumentando las llamadas spam en Colombia? Cifras, denuncias y cómo evitarlas

El fenómeno de las llamadas spam y las llamadas fantasma ha registrado un incremento notable en territorio colombiano durante el primer semestre del año. Diversos ciudadanos reportan recibir múltiples comunicaciones diarias en sus números personales, las cuales interrumpen sus actividades para ofrecer productos no solicitados o se cortan de manera intempestiva al contestar. Ante este panorama, las autoridades policiales y los expertos en tecnología han detallado los factores detrás de esta problemática, las estrategias de captación de datos utilizadas por sectores comerciales y redes criminales, así como las rutas institucionales y técnicas de protección disponibles para los usuarios en el país.



El impacto de las llamadas spam en los ciudadanos colombianos

La presencia constante de comunicaciones telefónicas no deseadas constituye una de las principales molestias reportadas por la ciudadanía. En las calles, los usuarios manifiestan recibir más de diez llamadas al día, en las que frecuentemente se les ofrecen créditos, servicios comerciales o presuntas promociones de entidades bancarias.

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En otros casos, la interacción finaliza sin que nadie responda al otro lado de la línea. De acuerdo con los testimonios recopilados, este tipo de situaciones genera incertidumbre al momento de decidir si atender o no el teléfono, dado que las conversaciones con asesores de call center pueden extenderse por períodos prolongados sin dar margen al usuario para finalizar la comunicación de forma rápida.

Investigaciones de la Policía Nacional y uso de datos personales

Desde el Centro Cibernético de la Policía Nacional se dio a conocer que este fenómeno tiene un alcance global, aunque en Colombia representa una línea prioritaria de investigación que ha dejado como resultado 196 capturas. Las autoridades explicaron que se han ejecutado diversos operativos para desarticular call center falsos u organizaciones criminales.

"Estas estructuras obtienen bases de datos y, a través de sistemas automatizados, llaman a las personas para realizar una ingeniería social que permite establecer si los teléfonos están activos. Posteriormente, contactan a las víctimas para obtener datos personales y desarrollar esquemas de estafas o fraudes que comprometen la información y el patrimonio de los colombianos", afirmaron voceros de la Policía Nacional.Sin embargo, las llamadas molestas no proceden únicamente de grupos delictivos. La fuerza pública identificó que existe un uso indebido de la información por parte de sectores comerciales que infringen el régimen de protección de datos personales. Frente a esto, la Superintendencia de Industria y Comercio adelanta investigaciones para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes.



Cifras alarmantes: el reporte de Truecaller sobre Colombia

Para dimensionar el volumen de las comunicaciones no deseadas, el experto Nicolás Vargas, representante de la empresa de identificación de llamadas Truecaller para Colombia, presentó el balance correspondiente a los primeros seis meses del año.



Total de llamadas spam registradas: 9.500 millones de llamadas no deseadas ingresaron a los servidores de la plataforma durante el semestre.

9.500 millones de llamadas no deseadas ingresaron a los servidores de la plataforma durante el semestre. Recepción en Colombia: Los usuarios en el país recibieron 576 millones de estas comunicaciones en el período analizado.

Los usuarios en el país recibieron 576 millones de estas comunicaciones en el período analizado. Incremento porcentual: Se registró un aumento del 21% en comparación con el primer semestre del año 2025.

Se registró un aumento del 21% en comparación con el primer semestre del año 2025. Intentos de fraude: Dentro de las cifras consolidadas a nivel general, se identificaron 2.651.972.964 llamadas vinculadas directamente con estafas telefónicas .

Dentro de las cifras consolidadas a nivel general, se identificaron 2.651.972.964 llamadas vinculadas directamente con . Llamadas bloqueadas: Los usuarios de la herramienta lograron rechazar 3.400 millones de intentos de comunicación en el período reportado.

Nicolás Vargas señaló que el país se posiciona en el top 10 mundial de esta problemática, ocupando entre el sexto y el séptimo lugar global. Asimismo, explicó que la alta conectividad y el incremento en el uso de teléfonos celulares facilitan el contacto directo y convierten al país en un escenario atractivo para la operación de redes criminales.



¿Por qué las llamadas se cuelgan y por qué entran números internacionales?

El representante de Truecaller explicó el funcionamiento técnico detrás de las llamadas en las que el receptor contesta y la comunicación se corta inmediatamente. Según indicó Nicolás Vargas, esto obedece al uso de un sistema de marcado automatizado por parte de las empresas o centros de llamadas.



"Es un sistema inteligente que puede realizar 100 llamadas al mismo tiempo. La primera línea que se conecta es la que entra a la central y las demás se caen automáticamente. Por eso, cuando el usuario contesta y no escucha tono, significa que otra persona atendió antes", precisó Vargas.Respecto a las entradas telefónicas registradas desde países como Rusia o Estados Unidos, el especialista aclaró que existen dos causas principales:



Uso comercial legítimo: Empresas que emplean tecnologías para enmascarar el número original con el propósito de evitar el bloqueo de las aplicaciones de identificación. Organizaciones delictivas internacionales: Estructuras que operan desde fuera del territorio colombiano, adquieren bases de datos locales y realizan marcaciones masivas con fines de fraude financiero.

Mecanismos de estafa y recomendaciones de seguridad

Durante las llamadas fraudulentas, los delincuentes buscan manipular las emociones de las personas para obtener información confidencial. Nicolás Vargas detalló que los estafadores apelan a la euforia por supuestos premios o al pánico por emergencias familiares.

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"Lo que buscan es generar una emoción y un sentido de urgencia. Le dicen a la víctima que se ganó un premio pero que hay otra persona esperando en la línea, advirtiendo que si no realiza una transferencia de dinero de inmediato, el beneficio pasará a alguien más. Ocurre lo mismo con las mentiras sobre supuestas detenciones de familiares", advirtió Vargas.

Para contrarrestar estas conductas, las autoridades y los expertos en ciberseguridad sugieren adoptar las siguientes medidas preventivas:



Instalar aplicaciones de identificación: Utilizar herramientas digitales de detección para filtrar llamadas dudosas o comerciales.

Utilizar herramientas digitales de detección para filtrar llamadas dudosas o comerciales. Protección de datos sensibles: No entregar bajo ninguna circunstancia números de documento de identidad, claves bancarias, datos de tarjetas de crédito ni códigos de un solo uso (OTP).

No entregar bajo ninguna circunstancia números de documento de identidad, claves bancarias, datos de tarjetas de crédito ni códigos de un solo uso (OTP). Registro de Exclusión de Commercio Electrónico: Hacer uso del sitio web dispuesto por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) para solicitar la exclusión de listas publicitarias y comerciales.

Hacer uso del sitio web dispuesto por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) para solicitar la exclusión de listas publicitarias y comerciales. Verificación directa: Colgar de inmediato ante mensajes sospechosos y comunicarse directamente con las entidades financieras o familiares por los canales oficiales.

Perspectiva a corto plazo

Las proyecciones del sector tecnológico indican que la recepción de llamadas no deseadas continuará de forma constante en el mediano plazo debido a la rentabilidad del modelo comercial y delictivo. Por esta razón, el control institucional por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, junto con el uso de herramientas de bloqueo y la reserva de la información personal por parte de los usuarios, se mantienen como las principales acciones para mitigar el impacto del spam en Colombia.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.