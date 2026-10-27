¿Qué delitos habrían cometido el hijo e hijastro del exfutbolista Iván René Valenciano en Medellín?

En el marco del megaoperativo desplegado en Medellín entre la noche del 26 de octubre y la madrugada del 27 de octubre, trascendieron dos nombres entre los más de 100 capturados que dejaron las diligencias. Se trata del hijo e hijastro del exfutbolista Iván René Valenciano, figura prominente del fútbol profesional colombiano y máximo goleador del Junior de Barranquilla.



El megaoperativo en Medellín cerró la mañana de este martes con 149 capturas, 153 allanamientos y 98 allanamientos como resultados. De las detenciones, 85 personas fueron capturadas por orden judicial y 60 en flagrancia, además de la aprehensión de cuatro adolescentes. Las diligencias fueron acompañadas por mandatarios como el presidente Abelardo de la Espriella, el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez. Uniformados de instituciones como la Policía, el Gaula Militar y la Fiscalía protagonizaron las acciones emprendidas en el marco de la lucha contra la delincuencia.

Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, de 20 años, y su hermanastro Eddy Santiago Cuadros Yepes, conocido en el mundo criminal como alias Risas, hicieron parte de los capturados. Conforme avanzaron las horas, la opinión pública identificó a los dos detenidos como el hijo e hijastro de Iván René Valenciano, respectivamente. (Le puede interesar: "Los fallecidos quedaron atrancados en el bus": así recordó el accidente músico de Kbeto Zuleta)

¡EL MIEDO CAMBIÓ DE BANDO EN MEDELLÍN Y ANTIOQUIA!



¡CONTINÚA LA OFENSIVA CONTRA LAS ESTRUCTURAS NARCOTERRORISTAS Y CRIMINALES!



¡Y LOS RESULTADOS SIGUEN CRECIENDO!



Con apenas el 85 % de la información procesada, nuestro Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR) reporta… pic.twitter.com/GSyrHPxuzu — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 27, 2026

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¿Qué delitos habrían cometido? Son señalados de pertenecer a una banda

Las autoridades encontraron que el hijo e hijastro del exfutbolista harían parte de la banda criminal La Roja, que centraría sus operaciones delincuenciales en la comuna 8 (Villa Hermosa). De hecho, esta no es la primera vez que Jacobo Valenciano, el menor de los cinco hijos de Iván René, es capturado por las autoridades. Fue detenido después de un robo a un comercio del barrio Belén La Mota, en 2024. Para ese entonces, se le ordenó cumplir una medida de prisión domiciliaria.



La información fue conocida por el diario El Colombiano, que dio cuenta del prontuario criminal que tendrían estos dos hombres, detenidos por servidores de la justicia en la ciudad del Valle de Aburrá. Al parecer, La Roja se dedica al robo de relojes de alta gama, hurto de automotores y a establecimientos comerciales en varios sectores de la ciudad, conducta que se relacionaría con la imputación de cargos por hurto calificado, hurto agravado y concierto para delinquir. Jacobo de Jesús Valenciano llevaría al menos cinco años integrando este grupo delincuencial. De hecho, el alias de este joven de 20 años dentro del grupo sería "Valenciano".



El hurto del que se le señala a alias Valenciano

De acuerdo con el medio de comunicación, Jacobo de Jesús Valenciano habría cometido un hurto a una panadería en 2024 en el que habría sustraído al menos 14 millones de pesos en objetos que arrebató en local, como una cadena de oro y un celular avaluados en casi 10 millones de pesos colombianos. "Valenciano" habría cometido el robo a mano armada y habría escapado en una motocicleta a la que le hicieron seguimiento, mismo que permitió realizar la captura del joven, quien ara entonces recién tenía la mayoría de edad. Cuando fue detenido, las autoridades encontraron que no tenía permiso para tener la motocicleta o la pistola.

María Paula Rodríguez Rozo

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