Milagro en Santander: adulto mayor cayó por abismo de 100 metros y sobrevivió

En Barichara, municipio de Santander, ocurrió un hecho que podría percibirse como un evento inverosímil o hasta un milagro. Un adulto mayor cayó por un abismo de al menos 100 metros en zona rural del pueblo. Una vez las autoridades recibieron reportes de los llamados de auxilio, atendieron la emergencia y se encontraron con la sorpresa de que el hombre había sobrevivido a la caída, en un giro de las circunstancias que hasta ahora está siendo comprendido.



La Policía Nacional del departamento de Santander confirmó el hecho y relató cómo habría ocurrido el incidente. La víctima del accidente es un hombre de la tercera edad que tiene 65 años y cayó el pasado 24 de octubre al vacío en el sector La Peña, en un mirador por la vía que dirige hacia el centro poblado Guane, Santander.

Fue el comandante de Bomberos de Barichara, Marcos Angarita Mejía, quien se enteró de la emergencia y le dio aviso a los uniformados de la Policía Nacional sobre una persona que pedía auxilio por el sector de La Peña. Inmediatamente, los policías se desplazaron hasta el punto e iniciaron la coordinación de las labores de rescate con los organismos de emergencia. (Lea: Los 19 alcaldes de Casanare fueron amenazados por supuestos disidentes de las Farc)

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Cuando las autoridades se pusieron manos a la obra, encontraron un terreno hostil para ingresar. Y es que el lugar revestía condiciones que alargaron las labores y requirió un recorrido superior a dos horas en la zona rural para extraer al ciudadano afectado. Y es que, según detalló Bomberos de Barichara, el adulto mayor cayó 60 metros en un abismo de 100 metros. Cuando finalmente dieron con el afectado, lo evacuaron y recibió los primeros auxilios. Posteriormente, fue trasladado al hospital municipal para recibir atención médica.

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El ciudadano habría sufrido múltiples laceraciones durante la caída y quedó enredado entre los matorrales del abismo. Pero estas condiciones simplemente fueron un obstáculo sorteado por quienes protagonizaron el trabajo de rescate. En fotografías divulgadas por Bomberos de Barichara quedó en evidencia el esfuerzo conjunto entre las dos instituciones para sacar al adulto mayor del terreno. La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y evitar situaciones que pongan en riesgo la vida, especialmente al transitar por miradores, pendientes y zonas de difícil acceso.

María Paula Rodríguez Rozo

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