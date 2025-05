Luto en el vallenato: cantante José Jayk falleció minutos antes de un concierto en Lorica, Córdoba

Este 26 de mayo el mundo del vallenato no solo recuerda con nostalgia a Diomedes Díaz, quien estaría cumpliendo 68 años, sino también lamenta la partida de otro artista del género que llevaba una impresionante carrera musical. Se trata de José Jayk, un cantautor de 72 años que murió el domingo ,cuando se preparaba para una de sus presentaciones en el Caribe colombiano. Su partida horas antes de este día especial para los fanáticos del género tiene un impacto especial para ellos.

¿Cómo murió José Jayk?

El cantante colombiano José Jayk, reconocido por su contribución al género vallenato, falleció en horas de la noche del domingo 25 de mayo de 2025 en la zona rural de Lorica, Córdoba. El cantautor se estaba preparando para una presentación musical, pero momentos antes sufrió dificultades respiratorias y fue trasladado rápidamente al Hospital San José en San Bernardo del Viento, donde lamentablemente falleció minutos después, casi a la medianoche.

Según el medio local NP Noticias, el maestro se encontraba preparándose para su show, sobre las 11:00 de la noche, cuando alcanzó a pedir ayuda a su equipo de trabajo y familiares presentes: “¡Ayúdenme, me estoy ahogando y no puedo respirar!”. A pesar de la ayuda inmediata que recibió el cantante de sus seres queridos y del equipo médico del hospital al que fue trasladado, no sobrevivió.

La noticia la dio a conocer la familia del cantante a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje: "José fue una persona ejemplar, amado y admirado por todos quienes tuvimos el honor de conocerlo. Su legado vivirá en nuestros corazones y en las vidas que tocó con su amor y dedicación", escribieron y recibieron el apoyo de todos los seguidores del famosos, quienes aseguraron que el legado musical que dejó Jayk será inmortal. María Jayk, hija del artista también señaló que “fue un legado muy bonito el que mi padre dejó. Siempre lo recordaremos”.

¿Quién era José Jayk?

José Jayk, originario de San Juan de Urabá, Antioquia, pero de raíces familiares en Lorica y ascendencia siria, fue criado en Sincelejo. A lo largo de su carrera se destacó en la escena musical por su estilo que fusionaba el vallenato tradicional con elementos contemporáneos. Entre sus producciones más conocidas se encuentran los álbumes 'El Rey del Sabanero', 'El Rey de la Sabana', 'Que Me Deje Gozar', 'El Pollo Sabanero (Intercambio Vallenato)' y 'El Aparato'. Su último sencillo, 'La Fiera', fue lanzado recientemente, consolidando su presencia en la música latina.

A lo largo de su carrera, José Jayk fue influenciado por artistas emblemáticos del vallenato y la música tropical, lo que se reflejaba en su estilo auténtico y enérgico. Su legado perdurará en la música colombiana, especialmente en la región Caribe, donde su contribución al género vallenato es ampliamente reconocida. La repentina partida de José Jayk deja un vacío en la música colombiana. Sus seguidores y colegas lamentan profundamente su fallecimiento y recuerdan su pasión por la música y su dedicación al arte. Su legado musical continuará inspirando a futuras generaciones de artistas en Colombia y más allá.

Trasmitió su último ensayo

El cantautor de 72 años estaba muy emocionado por su presentación en Lorica, Córdoba, de donde son sus raíces familiares, motivo por el que en sus redes sociales transmitió en vivo el ensayo que hizo junto a su agrupación, que resultó ser el último ensayo de su vida. Ante los lamentables hechos que acabaron con su vida, su equipo de trabajo decidió publicar el video de este especial último momento como una manera de honrar a José Jayk.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL