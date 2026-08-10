Más de 60 edificios colapsados y 18 vías afectadas por terremoto en Colombia: balance de daños

“Lamentamos profundamente la tragedia que hoy azota nuestra patria”, expresó el presidente Abelardo de la Espriella tras salir de un consejo que adelantó en el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Bogotá y dar un balance de las víctimas y daños estructurales por el terremoto en Colombia de 7,4 que afectó a 16 departamentos, principalmente en Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Chocó.

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De acuerdo con la información entregada por el jefe de Estado, el movimiento telúrico ha dejado “111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 viviendas destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados, 52 centros educativos averiados, 17 centros comunitarios averiados, 18 vías averiadas, 6 aeropuertos afectados en infraestructura y sin operación para vuelos comerciales y un aeropuerto afectado en infraestructura y pista de aterrizaje”.



Vías averiadas por el terremoto en Colombia

Las autoridades departamentales han informado a lo largo de este 10 de agosto derrumbes y cierres en carreteras como: cierres totales en la vía Montenegro-Quimbaya, km 5+700, en la vía Armenia-Alcalá y pasos restringidos a un carril en sectores de Armenia y Montenegro-Quimbaya; cierres totales en los corredores Buga-Buenaventura, Cali-Loboguerrero y Buenaventura-Buga, en diferentes puntos; en Tolima se reporta, del km 11 al km 12, deslizamientos cada 50 metros y cierres totales en la vía Calarcá-Ibagué, km 54+800, sector Cajamarca; vía Manizales-Fresno, sector Alto de Letras, está completamente cerrada por deslizamientos en el sector de Cerro Bravo y cierre total del corredor Pereira-Chinchiná, entre los kilómetros 22 y 24. (Lea también: Los sismos no se pueden predecir: ojo con falsa información en redes tras terremoto en Colombia)



Edificaciones colapsadas por terremoto en Colombia

Alejandro Eder, alcalde de Cali, una de las ciudades más afectadas por el sismo, aseguró que hay 30 edificaciones colapsadas. Decenas de personas se han agolpado en esas zonas para rescatar gente que haya quedado atrapada bajo los escombros. Precisamente, se logró el rescate de un hombre de 35 años que estaba con casi toda su familia en el inmueble que se derrumbó. José Fernando Patiño, experiodista de Noticias Caracol, pidió ayuda a través de redes sociales para hallar a su padre, que al parecer también quedó atrapado con el terremoto en Colombia. (Lea también: Drama en el sur de Cali tras terremoto de 7,4: vecinos buscan sobrevivientes entre escombros)

Según un informe preliminar de la Secretaría de Salud de Cali, siete IPS permanecían cerradas y evacuadas, mientras que otras 25 presentaban posibles daños estructurales que estaban siendo evaluados por equipos técnicos. Ante esta situación, las autoridades declararon la alerta naranja en toda la red de salud de Cali y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) comenzó a coordinar la remisión de pacientes hacia instituciones con capacidad disponible.



Entretanto, la Aeronáutica Civil informó que “se encuentran suspendidas las operaciones aéreas comerciales en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Armenia, Cartago y Buenaventura, donde solo se están registrando vuelos de carácter médico o aviación de estado, mientras se adelantan las respectivas verificaciones y acciones de atención. De otro lado, por emisiones del volcán Puracé, se mantienen las operaciones restringidas en el Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán”.



De la Espriella viaja a Quibdó, capital del Chocó, departamento en el que fue el epicentro del terremoto, para atender "personalmente" la emergencia, mientras que otros miembros de su gabinete se desplazarán al departamento del Valle del Cauca y al Eje Cafetero, las zonas más afectadas por el sismo. "Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad", afirmó el mandatario, que está en su tercer día de Gobierno tras haber asumido el cargo el pasado viernes, 7 de agosto. (Lea también: Banco de Alimentos crea campaña de emergencia tras temblor en Colombia: así puede donar)

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL