Terremoto en Colombia: dónde donar dinero, alimentos y ayudas para los afectados

La ola de solidaridad comenzó a movilizarse en todo el país tras el terremoto en Colombia de magnitud 7.4 registrado este lunes 10 de agosto de 2026, cuyo epicentro fue localizado en San José del Palmar, Chocó. Ante la emergencia humanitaria que afecta a miles de familias en varias regiones, organizaciones sociales, entidades humanitarias y fundaciones nacionales habilitaron campañas de recaudo de recursos económicos, alimentos, elementos de aseo y ayudas de primera necesidad para apoyar a los damnificados.

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Entre las organizaciones que primero activaron sus mecanismos de respuesta se encuentra la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), que puso en marcha un corredor humanitario para llevar asistencia a las zonas más impactadas por el terremoto, especialmente en Chocó, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca y otros departamentos donde se reportan afectaciones. La estrategia busca atender a familias alojadas en refugios temporales, hospitales, centros de salud y comunidades que tuvieron que abandonar sus viviendas.



¿Dónde donar tras el terremoto en Colombia?

La red de Bancos de Alimentos se convirtió en uno de los principales canales oficiales para recibir ayudas ciudadanas. La campaña de emergencia habilitada por ABACO permite realizar donaciones económicas y también entregar productos físicos en distintos puntos de acopio del país.

Los elementos priorizados incluyen agua potable, arroz, aceite, pasta, lentejas, fríjol, garbanzos, arvejas, alimentos enlatados, leche en polvo, leche UHT, avena, harinas y alimentos listos para consumo. Asimismo, se requieren productos de higiene como jabón, crema dental, papel higiénico, pañales para niños y adultos, toallas higiénicas, colchonetas y mantas.



Desde la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia y los Bancos de Alimentos estamos articulando una respuesta para movilizar alimentos y productos esenciales hacia las familias afectadas en las zonas impactadas por la emergencia. pic.twitter.com/KCZSu4KkmI — AbacoCol (@Abacocol) August 10, 2026

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ABACO informó que recibe donaciones monetarias a través de transferencias bancarias y mediante la llave Bre-B habilitada para la emergencia. Además, funcionan puntos de recepción en Bogotá, Medellín, Cali, Armenia, Bucaramanga, Ibagué y Manizales, desde donde se coordina el envío de suministros hacia las zonas afectadas:



Transferencia bancaria

Banco: Bancolombia

Cuenta de ahorros: 04867105340

Cuenta corriente: 15264342372

Transferencia por Bre-B

Llave: 0090989753

Cruz Roja Colombiana también recibe donaciones

La Cruz Roja Colombiana también figura entre las entidades oficiales con capacidad nacional para gestionar ayudas humanitarias durante emergencias de gran escala. A través de sus plataformas institucionales de donación, la organización recibe aportes económicos destinados a financiar operaciones de respuesta, atención médica, distribución de ayudas, agua segura y apoyo a comunidades afectadas por desastres naturales.

La entidad recordó que cuenta con infraestructura logística y equipos especializados en gestión del riesgo, rescate, salud en emergencias y restablecimiento de contactos familiares, lo que permite convertir rápidamente las contribuciones ciudadanas en asistencia directa para las poblaciones damnificadas. Las donaciones pueden realizarse mediante los canales oficiales publicados por la organización en sus portales nacionales y regionales. En Bogotá, la Cruz Roja Bogotá mantiene habilitada su plataforma permanente de recaudo para atender emergencias y apoyar intervenciones humanitarias en diferentes regiones del país.

¡Hoy Colombia nos necesita!



Súmate a #TodosPorColombia y dona para apoyar a las comunidades afectadas por los sismos.



Tu solidaridad puede marcar la diferencia. Haz tu aporte en https://t.co/RuIGUa9Igt pic.twitter.com/DD0ezFAoIm — cruzrojacol (@cruzrojacol) August 10, 2026

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La Cruz Roja, además, activó el programa Protección de Vínculos Familiares para ayudar a la ciudadanía a localizar a algún familiar con el que haya perdido contacto tras el terremoto en Colombia. Para ello, puede contactarse al correo electrónico rcf@cruzrojacolombiana.org o al WhatsApp (+57) 321 213 9525.

Otra organización que activó una campaña especial para la emergencia es Fundación Plan, que abrió un fondo de respuesta para apoyar a niños, niñas, adolescentes y familias afectadas por el terremoto. La entidad señaló que los recursos serán destinados a alojamiento temporal, seguridad alimentaria, acceso a agua potable, saneamiento, higiene, educación en emergencias y apoyo psicosocial. La organización indicó que la magnitud de las afectaciones aún está siendo evaluada por las autoridades, por lo que los aportes permitirán responder a las necesidades que se identifiquen en las primeras fases de atención humanitaria.

Colombia nos necesita.



Te invitamos a sumarte y donar para las personas afectadas a través de @FundacionPlan, con presencia en el país desde hace más de 63 años atendiendo a niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades afectadas en crisis humanitarias.



Escanea el código… pic.twitter.com/RqOKOiWqOH — Fundación PLAN (@FundacionPlan) August 10, 2026

En Bogotá se habilitan puntos para donaciones tras terremoto en Bogotá

En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció la estrategia “Bogotá se solidariza ante el sismo”, mediante la cual se habilitaron seis puntos oficiales de acopio para recibir ayudas destinadas a los damnificados por el terremoto. Los puntos autorizados son el SAMU Sur (Avenida Carrera 68 #31-41 Sur), el SAMU Norte (Calle 134 con Carrera 7B Bis #132-31), el Centro de Salvamento Acuático de La Esmeralda (Avenida La Esmeralda #63-81), la sede administrativa de la Cruz Roja Bogotá (Carrera 24 #73-38), la bodega de la Cruz Roja (Diagonal 79B #62-53) y el Palacio de los Deportes (Calle 63 #59A-06). En estos lugares se reciben alimentos no perecederos, agua embotellada, elementos de primeros auxilios, artículos de higiene personal, cobijas, mantas y colchonetas para apoyar la atención de las comunidades afectadas. (Información de la pieza oficial de la Alcaldía de Bogotá y la Cruz Roja Bogotá suministrada por el usuario).

🇨🇴❤️ Bogotá se solidariza. ❤️‍🩹



Ante la emergencia ocasionada por el sismo, nuestra ciudad se une para apoyar a quienes más lo necesitan.



En articulación con la @cruzrojacol, se habilitaron puntos de acopio para recibir agua, alimentos no perecederos, elementos de primeros… pic.twitter.com/gNdLC2ufAB — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) August 10, 2026

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL