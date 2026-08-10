Periodista José Fernando Patiño pide ayuda para rescatar a su papá atrapado en escombros en Cali

En medio de la emergencia nacional provocada por el terremoto de este lunes, el experiodista y expresentador de Noticias Caracol, José Fernando Patiño, lanzó un desesperado llamado a través de sus redes sociales para pedir ayuda en el rescate de su padre, quien quedó atrapado bajo los escombros de un edificio en Cali.

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A través de las historias de su cuenta de Instagram, el comunicador compartió un video en el que, con la voz entrecortada y visiblemente afectado, solicitó apoyo para intentar rescatar a su padre mientras se dirigía a la capital del Valle del Cauca.

En el mensaje, José Fernando Patiño indicó que su padre se encontraba atrapado en una edificación ubicada en el barrio Ciudad Capri, en el sector de Torres del Limonar, e hizo un llamado a quienes estuvieran cerca del lugar para brindar ayuda.



"Por favor. Mi padre se encuentra bajo los escombros en esta dirección: Carrera 72 # 10 Bis - 21. Eso es el barrio Ciudad Capri, Torres del Limonar". El periodista explicó que, en ese momento, los organismos de emergencia aún no habían llegado al sitio y aseguró que familiares y personas presentes intentaban remover los escombros de manera manual.



"Les pido el favor a todos los que vean este video que puedan dirigirse allá a ayudar con las manos. No ha llegado todavía la emergencia a rescatar, no han llegado los organismos a ayudar a rescatar. Están con las manos levantando los escombros".

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En medio de su llamado, reveló que su padre había dado señales de vida, por lo que insistió en la urgencia de recibir apoyo. "Mi papá ya dio señales de vida, por favor. ¡Ayúdenme! Yo voy viajando para Cali, los amo. Gracias".

De acuerdo con el más reciente reporte de Noticias Caracol, Darío Patiño Rivera, padre del periodista José Fernando Patiño, de 78 años, fue rescatado con vida del apartamento donde quedó atrapado tras el terremoto.

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Según la información conocida hasta el momento, habría sido trasladado a la Clínica Valle del Lili, en el sur de Cali. Sin embargo, hasta ahora no existe registro de su ingreso en ninguna de las sedes de esa institución, por lo que sus familiares continúan buscándolo y mantienen la información de que permanece desaparecido.

Además, durante la emisión de 'Mañanas Blu', la periodista María Camila Orozco se refirió a la emergencia que enfrenta la familia del comunicador mientras entregaba un reporte sobre la situación en Cali.

La periodista informó que el barrio Capri figuraba entre los sectores más afectados por el terremoto y confirmó que el señor Dario Patiño, padre de José Fernando Patiño permanecía atrapado.

Según la información entregada durante el programa, el padre del periodista se encontraba solo en el apartamento al momento del terremoto y, hasta ese instante, el comunicador no había podido establecer contacto directo con él.

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"Nunca me imaginé estar de este lado de la noticia. Evidentemente, esto nos tiene traumatizados. Yo estoy en el aeropuerto de Bogotá tratando de salir a Cali. La foto que me mandaron mis familiares, que están ahí intentando con sus propias manos levantar los escombros, muestra que todo el edificio cayó", expresó en el programa.



Continúan las labores de rescate en Cali

La situación ocurre mientras las autoridades mantienen activas las operaciones de búsqueda y rescate en diferentes sectores de Cali, una de las ciudades afectadas por el terremoto.

El alcalde Alejandro Eder informó previamente que en la capital del Valle del Cauca se reportan entre 26 y 30 de estructuras colapsadas y personas atrapadas, por lo que fueron activados todos los organismos de socorro y se solicitó apoyo a otras ciudades del país como Bogotá y Medellín con equipos especializados de rescate.

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