Metro de Medellín retoma servicio en líneas A y B tras temblor de 7,4 en Colombia

Ante el fuerte temblor de 7,4 que se sintió en gran parte del territorio nacional en la mañana de este lunes 10 de agosto, el cual deja 111 fallecidos y 87 heridos, según indicó el presidente Abelardo de la Espriella, en Medellín el Metro tomó medidas y dejó de operar por algunas horas. Recientemente, se confirmó que el funcionamiento del sistema de transporte de la capital paisa se retomó de manera gradual tras verificar su estructura.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó en sus redes sociales que "luego de las revisiones al viaducto, vía férrea y estaciones por el sismo, el Metro de Medellín restablece el servicio comercial de la línea A y B de trenes. Seguimos cuidadosamente los protocolos de verificación para cuidar vidas. Continuamos realizando inspecciones a las pilonas y demás infraestructura de las líneas de Metrocables".

Cabe resaltar que el movimiento telúrico, cuyo epicentro fue en el municipio de San José del Palmar, Chocó, causó que en el personal técnico del MEtro de Medellín se movilizara para realizar inspecciones a estaciones y pilonas con el fin de restablecer el servicio comercial. Esto causó que, por algunos minutos, algunas líneas y metrocables detuvieran su función en la ciudad.



Uno de los reportes más recientes del Metro de Medellín indicó que los siguientes servicios retomaron su servicio: A y B (trenes); T (tranvía); 1, 2 y O (buses); J, K, M y P (Metrocables) y que, por ahora, solo están fuera de servicio los metrocables H y L.



🟢 ACTUALIZACIÓN

Restablecemos la operación comercial de las líneas de #Metrocable J, K, M y P. 🚡



En servicio

🟢 A y B (trenes) 🚈

🟢 T (tranvía) 🚊

🟢 1, 2 y O (buses) 🚌

🟢 J, K, M y P (Metrocables) 🚡



Fuera de servicio

🔴 H, y L (Metrocables) 🚡



¡Agradecemos su… https://t.co/0GlN4BCGYc pic.twitter.com/JgibejIVzG — Metro de Medellín (@metrodemedellin) August 10, 2026

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Tomás Elejalde Escobar, gerente general del Metro de Medellín señaló que los metrocables que no están operando "todavía continúan en proceso de inspección". Además, detalló que en el caso de la línea de metrocable del parque Arví no operará el día de hoy porque, debido a su extensión sigue en inspección y porque en el parque hay infraestructuras cerradas.

"Continuamos atentos a cualquier novedad que se pueda presentar durante este restablecimiento de la operación. Agradecemos la comprensión de todos nuestros viajeros y de la ciudadanía en general por la detención obligada durante la mañana de hoy debido a los protocolos de seguridad. Debíamos recorrer con cuidado en diferentes velocidades con todos los trenes especialmente la línea A y la línea B", indicó el gerente.

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También señaló que, en medio de las labores, encontraron "una fisura" en un riel de la línea A del Metro de Medellín la cual "ya fue debidamente atendida y reparada".



Ayudas en Medellín para víctimas del temblor

Bajo la premisa "En Medellín somos solidarios: Hoy es momento de tender la mano a las familias afectadas", la capital antioqueña activó una amplia ruta de ayuda humanitaria ante la emergencia causada por el sismo. La iniciativa, impulsada de forma conjunta por la Alcaldía de Medellín, la Corporación Presentes y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), busca recolectar donaciones de primera necesidad y aportes económicos para atender de manera prioritaria a las comunidades vulnerables tras la contingencia.

Para la recolección física, las autoridades habilitaron dos puntos de acopio estratégicos en la ciudad: la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín (Carrera 52 # 30A-97) y la Fundación Saciar (Carrera 50 # 25-261). En estos espacios se reciben alimentos no perecederos como agua, arroz, granos, enlatados y leche, además de artículos de aseo e insumo como colchonetas y mantas. Asimismo, se aclaró categóricamente que "no se reciben medicamentos, ropa ni productos vencidos o perecederos" para priorizar la logística de emergencia.

Quienes prefieran colaborar de forma digital pueden sumarse a las donaciones en dinero ingresando a la plataforma de la Corporación Presentes (https://presentes.co/dona/), donde encontrarán habilitada la campaña "Colombia se Levanta". Con esta articulación de esfuerzos, la ciudad reafirma su compromiso de respuesta rápida frente a la crisis, facilitando canales seguros para que la ciudadanía entregue su apoyo.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co