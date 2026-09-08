Medicina Legal rechaza fotos de cuerpos tras operativo en el que murió alias Bendito Menor

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses rechazó la difusión de fotografías de los cuerpos de las personas que murieron durante el operativo realizado el pasado 4 de septiembre en Riohacha, La Guajira, y aclaró que las imágenes que circulan en redes sociales no fueron tomadas dentro de sus instalaciones ni corresponden a material captado por personal de la entidad.

A través de un comunicado publicado este 8 de septiembre en redes sociales, Medicina Legal se refirió a las fotografías que han comenzado a circular en diferentes plataformas digitales y señaló que estas no fueron obtenidas por servidores, contratistas o personas vinculadas al Instituto.

La precisión se conoce luego del operativo en el que murió alias Bendito Menor, identificado como Naín Andrés Pérez Toncel, señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachenca. En el mismo procedimiento también murió Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, quien era señalada como compañera sentimental del cabecilla y como integrante de la estructura criminal.



La entidad fue enfática al cuestionar la publicación y circulación de las imágenes de las personas fallecidas. Según explicó, este tipo de contenido afecta la dignidad humana, vulnera la privacidad de las víctimas y puede generar un impacto adicional en sus familiares y seres queridos.



“El Instituto rechaza de manera categórica la difusión y exposición de imágenes de personas fallecidas”, señaló Medicina Legal en su comunicado.

#Comunicado | El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses rechaza la difusión de imágenes de las personas fallecidas en el operativo realizado en Riohacha. Dicho material no fue tomado en nuestras sedes ni por personal de la Entidad. pic.twitter.com/ssKA0jxcB0 — Medicina Legal (Col) (@MedLegalColombi) September 9, 2026

Publicidad

La institución recordó además que sus actuaciones se desarrollan bajo protocolos técnicos, éticos y de confidencialidad. Estos procedimientos buscan garantizar el respeto por los cuerpos que permanecen bajo su custodia, así como la protección de la información relacionada con las actuaciones forenses.

Por ello, Medicina Legal hizo un llamado a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los usuarios de redes sociales para que eviten compartir fotografías o cualquier otro material gráfico que pueda vulnerar los derechos de las personas fallecidas y de sus familias.



¿Qué pasó en el operativo contra ‘Bendito Menor’?

El operativo ocurrió en Riohacha el 4 de septiembre, después de labores de inteligencia que permitieron ubicar al señalado cabecilla en una vivienda. El material señala que las autoridades desplegaron comandos e investigadores y que, durante el procedimiento, ‘Bendito Menor’, su pareja y sus escoltas habrían respondido con disparos. Posteriormente, las autoridades confirmaron la muerte del cabecilla.

Publicidad

Según los reportes, Pérez Toncel era señalado de coordinar actividades relacionadas con narcotráfico y extorsión en sectores de La Guajira y Magdalena, además de ser señalado como dinamizador del reclutamiento de menores y responsable de homicidios y torturas.

La información también señala que ‘La Bebecita’ cumplía funciones dentro de la estructura criminal. De acuerdo con lo expuesto, era encargada de realizar pagos de nómina, coordinar el frente cuando ‘Bendito Menor’ estaba ausente y dar órdenes relacionadas con actividades de la organización.

El llamado previo de la Defensoría sobre la dignidad de los fallecidos

El pronunciamiento de Medicina Legal se conoce pocos días después de que la Defensoría del Pueblo hiciera un llamado relacionado con la exposición pública de cuerpos tras otra operación militar, esta vez en Guaviare.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, cuestionó la manera en que fueron presentados públicamente los cuerpos de personas fallecidas durante la Operación Azarías y sostuvo que la actuación del Estado debe mantener los límites establecidos por la Constitución y el derecho internacional humanitario. “La muerte no puede ser una forma de exhibir autoridad”, afirmó la funcionaria.

Publicidad

En ese caso, la Defensoría señaló que las imágenes y los símbolos utilizados por las instituciones públicas tienen importancia porque transmiten a la sociedad los valores que representa el Estado. Marín Ortiz también sostuvo que los cuerpos de las personas fallecidas no deberían convertirse en parte de la escenografía de una declaración pública.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co