Conozca la fecha del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026: ¿quiénes pueden participar?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ya definió la fecha del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026, un ejercicio que este año busca ir más allá de la tradicional evacuación y poner a prueba la capacidad de respuesta, coordinación y toma de decisiones ante una emergencia.

El simulacro se realizará el 21 de octubre de 2026 y tendrá dos momentos durante la jornada. A las 10:00 de la mañana están invitadas a participar entidades, empresas, organizaciones, comunidades, familias y la ciudadanía en general. Posteriormente, a las 2:00 de la tarde, las alcaldías y gobernaciones pondrán a prueba y evaluarán sus Estrategias Territoriales de Respuesta a Emergencias.

La información fue dada a conocer por la UNGRD a través de sus canales oficiales, donde explicó los detalles del ejercicio nacional y extendió la invitación a los diferentes sectores del país.



¿Qué se hará durante el simulacro de octubre?

Para esta edición, el ejercicio tendrá como propósito evaluar diferentes elementos relacionados con la preparación frente a una emergencia. La idea es poner a prueba los planes, protocolos y mecanismos de coordinación, además de fortalecer la capacidad para tomar decisiones oportunas.



David Santiago Tamayo, director general de la UNGRD, explicó que las emergencias recientes que ha vivido Colombia recuerdan la importancia de prepararse antes de que ocurra un desastre. “Nos recuerdan una lección fundamental, prepararnos, es anticiparnos a la ocurrencia de un desastre”, señaló.

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El funcionario también explicó que el simulacro de 2026 tendrá un alcance mayor que la evacuación. “Este año vamos más allá de evacuar, vamos a validar, decidir y mejorar”, afirmó.

De acuerdo con la UNGRD, durante el ejercicio se pondrán a prueba los planes y protocolos de las organizaciones participantes, así como los mecanismos de coordinación y la capacidad para responder ante una emergencia.

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¿Quiénes pueden participar en el Simulacro Nacional 2026?

El Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias es un ejercicio anual que busca fortalecer la preparación y capacidad de respuesta ante diferentes amenazas que pueden afectar al territorio colombiano.

En esta actividad pueden participar distintos sectores y niveles de organización. Las administraciones departamentales, distritales y municipales, a través de sus Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres, podrán poner a prueba sus estrategias, capacidades de respuesta y coordinación tomando como referencia escenarios de riesgo local.

De acuerdo con la página web oficial de la UNGRD, Consejos Departamentales deberán realizar su registro en la plataforma de inscripciones entre el 1 y el 30 de septiembre, utilizando el usuario y la contraseña asignados por la entidad. A su vez, los municipios y distritos deberán articular el proceso de inscripción con sus respectivos Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres.

También podrán participar los sectores encabezados por los ministerios, que tendrán la posibilidad de probar sus planes sectoriales, servicios y capacidades de respuesta, además de verificar la continuidad de sus servicios misionales. Esta participación será coordinada directamente con la UNGRD.

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Las entidades públicas y privadas podrán vincularse al ejercicio mediante los Consejos Municipales o Distritales de Gestión del Riesgo de su jurisdicción. Las organizaciones sociales y comunitarias también tendrán un papel en el simulacro. Podrán coordinar su participación con los Consejos Municipales o Distritales para poner a prueba planes familiares, comunales y comunitarios de emergencia, con énfasis en la autoprotección y las capacidades locales.

De igual manera, las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, entre ellas la Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, Armada, Ejército, Fuerza Aérea y Policía.

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¿Por qué es importante participar?

La UNGRD plantea que participar en el simulacro permite a las personas y comunidades familiarizarse con los protocolos y procedimientos que podrían ser necesarios ante una emergencia real. Además, estos ejercicios permiten identificar aspectos que deben ser ajustados en los planes, estrategias, protocolos y procedimientos existentes. De esta manera, las organizaciones pueden detectar oportunidades de mejora y actualizar sus instrumentos de respuesta.

El simulacro también busca fortalecer la coordinación y comunicación entre entidades públicas y privadas, organizaciones sociales, comunidades y los diferentes niveles de gobierno.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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