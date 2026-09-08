Fingió el suicidio de su pareja para encubrir feminicidio en Bucaramanga: fue condenado a prisión

El 10 de abril de 2025, desde Floridablanca, salió una llamada a las autoridades de un novio que notificaba la muerte de su pareja por supuesto suicidio. La versión que vendió en ese entonces es que la joven de 25 años se había quitado la vida tras ingerir unas pastillas. Con esa declaración, la investigación tomó el rumbo que el feminicida deseaba por un momento, pero más tarde las señales indicaron todo lo contrario. Hoy, este ciudadano fue condenado a más de 40 años de cárcel por el delito de feminicidio. Así fue como las autoridades competentes lograron dar con la verdad de este caso de Angie Ortiz Acevedo.

Para ese entonces, Angie Tatiana Ortiz Acevedo era auxiliar de enfermería y era novia de Bill Steven Barrios Ortega, un ciudadano venezolano de 24 años. Una vez inició la investigación, las autoridades se percataron de que el hombre se fue muy cerca del lugar del crimen pocos minutos después de haberlo cometido para enviar mensajes a su propio celular desde el dispositivo móvil de quien era su pareja. En los textos hizo parecer que Angie tenía deseos de quitarse la vida.

Todo fue en cuestión de tres meses para que la investigación cambiara de rumbo. El resultado de la necropsia funcionó como ese elemento material probatorio crucial que le dio un vuelco total al caso. En julio, la familia de la joven recibió una llamada en la que les notificaron la captura de este hombre por su responsabilidad en los hechos. De acuerdo con los exámenes forenses adelantados por el Instituto de Medicina Legal, la víctima fue estrangulada y recibió varios golpes en el abdomen; ambas cosas desembocaron en una muerte violenta.



Tras desmontar con el elemento material probatorio la primera versión, inició un proceso contra el extranjero. Un año y cinco meses después del feminicidio de Angie Tatiana, Bill Steven Barrios fue condenado a 44 años de prisión por el delito de feminicidio.



María Paula Rodríguez Rozo

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