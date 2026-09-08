ANI anuncia decisiones para acelerar ocho obras viales en Colombia: ¿cuáles son?

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció una nueva hoja de ruta para ocho proyectos de vías en Colombia tras una serie de labores adelantadas por el presidente de la entidad, Ricardo Ayerbe. El plan de trabajo fijado prevé que la ejecución de las obras se destrabe y acelere para favorecer la conectividad de los colombianos.

Según detalló la ANI, Ayerbe se reunió con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y abordaron temas de infraestructura vial que requieren la articulación entre el Gobierno nacional y el departamento con tal de agilizar permisos y soluciones. El directivo también sostuvo reuniones con los concesionarios responsables de los proyectos.

¿Qué viene para las vías de Bogotá y Cundinamarca?

En los encuentros con los concesionarios se definieron acciones concretas:



Accesos Norte: para Accesos Norte fase II, se estableció el inicio de obras en la Autopista Norte en un plazo máximo de tres semanas. Por su parte, para Accesos Norte a la ciudad de Bogotá, se evaluarán las obras para la automatización de cruces con la línea férrea.

para Accesos Norte fase II, se estableció el inicio de obras en la Autopista Norte en un plazo máximo de tres semanas. Por su parte, para Accesos Norte a la ciudad de Bogotá, se evaluarán las obras para la automatización de cruces con la línea férrea. ALO Sur: habrá coordinación con el Distrito para suscribir convenios del traslado de redes, y con la Gobernación de Cundinamarca y el ICCU se gestionará la expedición del permiso para construir la intersección Canoas.

habrá coordinación con el Distrito para suscribir convenios del traslado de redes, y con la Gobernación de Cundinamarca y el ICCU se gestionará la expedición del permiso para construir la intersección Canoas. Vía 40 (Bogotá-Girardot): sobre el proyecto para ampliar el tercer carril del corredor, la ANI presentó la necesidad de construir la Unidad Funcional 2.

Proyectos de otras regiones en Colombia

Corredor Briceño – Tunja – Sogamoso: continuará la gestión de recursos prediales y la coordinación con el Ministerio de Defensa frente a los sobrevuelos de drones.

continuará la gestión de recursos prediales y la coordinación con el Ministerio de Defensa frente a los sobrevuelos de drones. Vía Popayán – Santander de Quilichao: se priorizará el fortalecimiento de la seguridad en este proyecto afectado por atentados.

se priorizará el fortalecimiento de la seguridad en este proyecto afectado por atentados. Corredor Cartagena – Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad: en la caseta de control de Papiros se revisó la propuesta técnica que incluye segregación de casetas, carril adicional y carril exclusivo para motocicletas y bicicletas. Asimismo, se finalizará la entrega del Parque Lineal El Crespo al Distrito de Cartagena.

en la caseta de control de Papiros se revisó la propuesta técnica que incluye segregación de casetas, carril adicional y carril exclusivo para motocicletas y bicicletas. Asimismo, se finalizará la entrega del Parque Lineal El Crespo al Distrito de Cartagena. Antioquia – Bolívar: se realizará el balance de pagos por retribuciones y compensaciones durante la etapa de reversión y se mantendrá la coordinación ANI – INVIAS para el cumplimiento del cronograma de entrega.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia o una denuncia que contar?

Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co