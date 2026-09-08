Nueva ruta para denuncias por maltrato animal: alcaldes y autoridades tendrán mayores obligaciones

Colombia ya cuenta con la Ruta Nacional de Atención al Maltrato Animal, un protocolo que busca establecer de manera clara cómo deben actuar las autoridades frente a las denuncias por maltrato animal en el país. La senadora animalista Andrea Padilla Villarraga anunció la expedición de la ruta a través de sus redes sociales y destacó que se trata de una medida que busca evitar que las denuncias queden sin respuesta. El documento corresponde a la Resolución 1162 del 4 de septiembre de 2026, expedida en cumplimiento de lo establecido por la Ley Ángel.

“Qué frustración tan berraca denunciar maltrato animal y que no haya respuesta de las autoridades. Ojo, porque esto ya no debe suceder”, manifestó Padilla al referirse a la expedición de la nueva ruta.

Según explicó la senadora, se trata de un protocolo único y obligatorio que establece el paso a paso para la recepción de las denuncias y la respuesta institucional ante casos de maltrato animal, tanto a nivel nacional como municipal y distrital.



¿Qué es la Ruta Nacional de Atención al Maltrato Animal?

La Ruta Nacional de Atención al Maltrato Animal funciona como una hoja de ruta para las autoridades encargadas de atender este tipo de casos. Su propósito es formalizar la actuación institucional coordinada en los diferentes niveles del Estado, de acuerdo con las competencias de cada entidad.



La ruta contempla aspectos como los canales para presentar quejas o denuncias, el personal capacitado para atenderlas y los protocolos de actuación urgente que correspondan en cada caso. La Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, estableció la creación de esta ruta en su artículo 24. Allí se determinó que las entidades que conforman el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal (SINAPYBA), con participación de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y otras entidades competentes, debían expedir este instrumento.



¿Qué establece para las denuncias?

Uno de los puntos establecidos por la Ley Ángel es que la Ruta de Atención al Maltrato Animal debe contar, como mínimo, con un canal específico, accesible y confidencial para recibir quejas o denuncias públicas y anónimas.

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Además, ese canal debe ser divulgado entre la población y contar con personal capacitado y con las medidas necesarias para atender los casos reportados.

La normativa también contempla protocolos de actuación urgente, dirigidos a los diferentes actores institucionales, con el propósito de salvaguardar la integridad física y emocional de los animales presuntamente maltratados.

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Otro aspecto relevante es que la ruta debe contemplar un protocolo para caracterizar y atender oportunamente a los animales cuyas vidas o integridad física resulten afectadas por causas atribuibles al conflicto armado.



¿Cuándo deberán adoptar la ruta las alcaldías?

La expedición de la ruta nacional no significa que las alcaldías puedan esperar indefinidamente para implementarla. De acuerdo con lo explicado por Andrea Padilla, las alcaldías tienen seis meses para adoptar la ruta mediante un acto administrativo, plazo que se cumple en abril del próximo año.

La senadora hizo énfasis en que este periodo de adaptación no significa que las autoridades puedan dejar de atender las denuncias mientras realizan el proceso administrativo.

La propia Ley Ángel establece que los entes territoriales deberán adoptar la Ruta de Atención al Maltrato Animal de acuerdo con las características específicas de cada territorio. Además, estos protocolos deberán ser actualizados cada dos años y construidos con la participación de las Juntas Defensoras de Animales, veedurías ciudadanas afines y entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la protección y el bienestar animal.



¿Qué pasa si una autoridad no cumple?

La Ley Ángel también contempla responsabilidades para las autoridades de Policía encargadas de estos procesos. El artículo 19 establece como falta disciplinaria grave que la autoridad de Policía que conozca y adelante un proceso verbal de maltrato animal incumpla los términos establecidos o incurra en omisión y permita la caducidad de la acción o de las sanciones.

Padilla recordó que, en esos casos, la Personería puede abrir una investigación. La Ley 2455 de 2025 también establece que las quejas relacionadas con la aprehensión material preventiva de un animal deben ser atendidas como máximo dentro de las siguientes 24 horas cuando se trate de este procedimiento.

Tras un año de ruegos… ¡Salió la Ruta Nacional de Atención al Maltrato Animal, lo que exigirá que alcaldes y autoridades dejen de hacerse los de la vista gorda❗️



Viva la #LeyAngel❗️Vivan las leyes útiles❗️



🤝 Gracias presidente @ABDELAESPRIELLA @infopresidencia y ministros… pic.twitter.com/0gh83tuS5G — Andrea Padilla Villarraga 🪽🐾 (@andreanimalidad) September 8, 2026

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¿Qué otros cambios contempla la Ley Ángel?

La Ruta Nacional de Atención al Maltrato Animal hace parte de un conjunto más amplio de medidas incluidas en la Ley 2455 de 2025, cuyo objetivo es fortalecer la prevención, investigación y sanción de la violencia contra los animales.

La norma modifica disposiciones relacionadas con las sanciones por muerte o lesiones graves a animales y contempla, entre otras medidas, la prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales para personas condenadas por determinados delitos contra estos.

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También establece reglas para el proceso verbal de maltrato animal, los medios de prueba, el decomiso de animales víctimas de maltrato y la participación de ciudadanos y organizaciones de protección animal como terceros intervinientes.

La ley, además, contempla la capacitación y sensibilización de inspectores de Policía, funcionarios de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación frente a los casos de maltrato animal.

Para la senadora Andrea Padilla, la expedición de la ruta representa un avance luego de un año de espera. “Un inmenso agradecimiento al gobierno nacional por haber expedido esta ruta. Un año tarde, sí, pero ya es una realidad”, afirmó.

La senadora también anunció que se realizarán ejercicios pedagógicos para explicar el funcionamiento del protocolo y recomendó consultar la resolución y sus anexos.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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