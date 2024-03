Mineducación sobre colegio con nombre de Gentil Duarte: "No existe en registros oficiales"

El Ministerio de Educación de Colombia se pronunció sobre el colegio en Caquetá que lleva el nombre de alias Gentil Duarte, exmiembro de las extintas FARC que habría sido asesinado en Venezuela. Según esa cartera, esa institución educativa “no existe en registros oficiales”.



"Frente a los hechos conocidos por la opinión pública sobre el municipio San Vicente del Caguán, Caquetá, que hacen referencia a la inauguración del colegio Internado Agropecuario y Ambiental Gentil Duarte, el Ministerio de Educación se permite informar que este colegio no existe en registros oficiales, tampoco se ha solicitado su inscripción, no ha contado con registros públicos y no hace parte de los planes y programas de construcción de infraestructura educativa oficial”, manifestó el Ministerio de Educación en un comunicado.

Según el Ministerio de Educación, ya están en contacto con las autoridades regionales y departamentales.

“Nos permitimos aclarar que no es una institución pública, no cuenta con registros oficiales y no está previsto ser parte de ellos en un futuro próximo. El Ministerio de Educación acompañará a las autoridades locales, ya entramos en contacto con la Gobernación de Caquetá, la Alcaldía de San Vicente del Caguán, las Secretarías de Educación y comunidades para acompañarlas en los esfuerzos de llevar el derecho a la educación a los niños y a las niñas”, aseguró esa cartera.

“Manifestamos, como ministerio, nuestro rechazo a que la actividad educativa, docentes, padres de familia, niños y niñas se vean involucrados por grupos al margen de la ley en actividades ilícitas y no se respeten los centros educativos como lugares de paz, territorio de convivencia y mecanismo para la reconciliación”, concluyó el Ministerio de Educación.

¿Dónde está ubicado el colegio?

La institución se encuentra en la vereda El Triunfo, municipio de San Vicente del Caguán.

Muchos sectores ven la denominación del colegio como un homenaje inapropiado a un individuo asociado con actos de violencia y crimen organizado. Sin embargo, hay quienes argumentan que la iniciativa busca brindar oportunidades educativas a jóvenes de zonas rurales apartadas y que el nombre es parte de un proceso de reconciliación y "memoria histórica".