EN VIVO | Jueza Sandra Heredia lee la sentencia de 12 años contra Álvaro Uribe en primera instancia

Se conocen los argumentos de la juez Sandra Heredia para emitir la condena de Álvaro Uribe, en primera instancia, con un monto de 12 años de prisión domiciliaria, además de imponerle una multa de más de aproximadamente 3.400 millones de pesos e inhabilidad por más de ocho años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

A las dos de la tarde dio inicio la lectura de la sentencia contra el exmandatario colombiano.

La juez Sandra Heredia empezó su intervención reclamando a las partes porque no cumplieron el compromiso “de mantenerlo en reserva (el fallo), porque más nos demoramos en enviarlo, (a) que en algunos medios de comunicación publicitaron la sentencia”, así como “uno de los hijos del señor procesado, que no tuvieron la gallardía de venirlo a acompañar acá cuando vino a hacer presencia, pero sí a hacer publicaciones en contra de la suscrita”.

Uribe la interrumpió y protestó “enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera, se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”.

“Yo no me estoy metiendo con su familia y nunca lo haré. Siempre lo he respetado como persona, primero que todo, también lo he respetado por los honores que ha tenido de dirigir nuestra patria, pero simplemente dejando la constancia de lo que sucedió en horas de la mañana”, contestó la juez Heredia.

Jaime Granados, defensor de Álvaro Uribe, negó que desde su despacho se hubiera filtrado la información y que si algunos miembros de la familia de su cliente se refirieron a la sentencia “fue en respuesta a lo que los medios publicaron”.

La sentencia fija una pena de 91 meses de prisión por el delito de soborno en actuación penal, con 29 meses más por concurso homogéneo, es decir, por la participación de varias personas, lo que equivale a un total de 120 meses o 10 años.

"Como quiera que esta conducta se cometió en concurso homogéneo, fueron tres testigos de los cuales se acreditó soborno por interpuesta persona, en este caso Juan Guillermo Monsalve Pineda, Carlos Enrique Vélez Ramírez y Eurídice Cortés Velasco", por lo que, agrega la decisión, "se aumenta la pena por los dos delitos restantes en 29 meses para un total de 120 meses de prisión".

"Se establece que la conducta más grave resultó ser la del soborno en actuación penal que adoptaremos como delito base, y sobre la misma le aumentamos en dos años, en virtud del delito de fraude procesal, por ello, la pena en definitiva le queda tasada en 144 meses de prisión o lo que es lo mismo 12 años de prisión", precisa.

La sentencia de 1.114 páginas marca la primera vez en la historia de Colombia que un expresidente es declarado culpable de un delito y es sentenciado.

Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, fue condenado por manipulación de testigos y fraude procesal. El exmandatario de 73 años insiste en que es inocente y ya ha anunciado que apelará el fallo, por lo que el proceso pasaría a manos del Tribunal Superior de Bogotá, que debe emitir un fallo en segunda instancia antes del 16 de octubre de 2025, de lo contrario el caso prescribirá.

Si la decisión de este alto tribunal no es favorable para el expresidente Álvaro Uribe, su defensa llevará el caso a una casación en la Corte Suprema de Justicia.



¿Cumpliría pena de prisión domiciliaria de inmediato?

Según el documento de primera instancia, la jueza comisiona al Centro de Servicios Judiciales de Rionegro, en Antioquia y donde reside el expresidente, para expedir "la correspondiente boleta de encarcelación" y "proceder a su traslado inmediato a su domicilio donde cumplirá la prisión domiciliaria y se realizarán los controles respectivos".

