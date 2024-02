Mujer contactó a soldado para matar a militares en Putumayo: Ejército revela macabro plan

La inteligencia militar dijo que identificó a una mujer que presuntamente pertenece al frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC y quien hace unos 7 meses contactó a varios jóvenes que ingresarían a prestar el servicio militar, entre los cuales estaría Alexander Orozco, el soldado que mató a tres uniformados en el Batallón de Selva No. 49 en Putumayo y quien falleció en las últimas horas.



“Los abordan, les ofrecen dádivas y de una u otra manera los inducen a que hagan acciones que involucran el hurto o asesinato de personas”, reveló el general Miller Nossa, comandante de la Sexta División.

Con la incorporación del soldado Alexander Orozco, de 19 años, habría comenzado todo el plan criminal para asesinar a uniformados y robar armamento.

El joven que cometió el triple homicidio en Putumayo se presentó voluntariamente para prestar el servicio militar sin despertar sospechas en la guarnición.

El general Nossa sostuvo que se hizo “un proceso de incorporación en el cual verificamos los antecedentes. Esta persona no tenía ningún tipo de antecedente y es lo que estamos investigando aquí, desde la misma inspección del Ejército, pero también desde la parte externa con los entes judiciales”.

Siete meses y doce días después llegó el día cero de los supuestos infiltrados de las disidencias en el Batallón de Selva No. 49 en Putumayo.



Un testigo relató cómo se produjo el ataque de Alexander Orozco. El capitán Juan Pablo Herrera Mazo, encargado de la inspección y primera víctima fatal del ataque, “fue a pasar revista, mi capitán tenía una bicicleta; el man ya lo estaba esperando, el man hizo un disparo primero para que fueran a pasar revista, hizo el disparo, mi capitán se volteó a pasar revista y llegó el man y lo prendió, le pegó un tiro en la cabeza”.

Luego, para poder huir, corrió hasta la guardia. En el trayecto les disparó a dos soldados más y en la entrada asesinó al sargento Carlos Fernando Rojas.

“El sargento que mató, el man pensaba que no era él, que no era el que estaba haciendo los disparos, que había matado al capitán. Entonces cuando le dice ‘véngase para acá, que no sé qué’, entonces el man ahí lleva su arma y mi sargento da la vuelta y pam, pam, le mete tres tiros”, indicó el testigo.

Según inteligencia militar, el soldado Orozco huyó en una canoa por el río Caquetá junto a otra persona armada. Allí fue descubierto por policías, contra quienes abrieron fuego.

El joven fue “impactado por nuestros uniformados y esta persona cae al río. El resultado es la captura de las dos personas. En la recuperación se identifica un fusil, el cual había sido hurtado la noche anterior, con los elementos para el mismo -proveedores y munición-, un chaleco que llevaba consigo”, detalló el coronel Juan Pablo Ruiz, comandante de la Policía del Putumayo.



“Se habla que tenía un arma tipo miniuci, pero en el momento de reacción, lo que nos manifiestan los funcionarios de la Policía de allí es que, cuando se vio abordado por nuestros policías, la arrojó al río”, agregó.

El soldado Orozco resultó herido en la pierna izquierda y el abdomen. Imágenes muestran cómo fue su rescate y traslado al dispensario médico en Florencia, Caquetá, en el que falleció este miércoles 28 de febrero.

Otros tres soldados confesaron haber sido contactados por la misma mujer de las disidencias de las FARC para infiltrarse en la guarnición.