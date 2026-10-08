Mujer de 72 años murió tras ser arrastrada por una inundación en Fusagasugá

Una mujer de 72 años murió luego de ser arrastrada por una corriente de agua que ingresó a su vivienda durante las lluvias registradas el pasado 6 de octubre en Fusagasugá, Cundinamarca. La víctima fue identificada como Luz Marina Ospina Poveda, cuyo cuerpo fue encontrado en la mañana del 7 de octubre, a un kilómetro de su casa.

De acuerdo con Carlos Ocampo, integrante del cuerpo de bomberos, las lluvias comenzaron alrededor de las 11:00 p. m. y provocaron afectaciones en distintos sectores del municipio, entre ellas levantamiento de tejados, escapes de gas y el incendio de dos transformadores.

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Hacia las 11:50 p. m., los organismos de socorro recibieron el reporte de una inundación en una vivienda del barrio La Marsella. Allí, Luz Marina Ospina Poveda fue arrastrada por el agua.



Debido a las condiciones de la zona y a las afectaciones ocasionadas por las lluvias, los equipos de emergencia no lograron localizarla durante la noche. Las labores de búsqueda se extendieron hasta las 3:00 a. m. del 7 de octubre. Posteriormente, se instaló un puesto de mando unificado y, hacia las 6:40 a. m., encontraron el cuerpo a un kilómetro de la vivienda.



La mujer vivía con un menor de edad y otra mujer de 20 años, quienes salieron ilesos. Sin embargo, la casa resultó afectada por el ingreso del agua.



¿Cómo está la situación en Fusagasugá?

Según el reporte de la Gobernación de Cundinamarca, las lluvias ocasionaron inundaciones en cinco barrios y afectaciones en tres viviendas. También se reportaron encharcamientos en el sector cercano al hospital y caída de árboles en vías del municipio.

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La Alcaldía de Fusagasugá y los organismos de socorro continúan atendiendo las emergencias y preparándose ante la posibilidad de nuevas lluvias. Además, las autoridades mantienen la atención sobre las condiciones climáticas ante la posible llegada del fenómeno de El Niño.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se pronunció sobre la muerte de Luz Marina Ospina Poveda y anunció el acompañamiento a sus familiares. “Desde la Gobernación de Cundinamarca acompañaremos a su familia y, una vez la Alcaldía de Fusagasugá (@AlcFusagasuga) adelante la caracterización de las afectaciones y la evaluación de los daños, apoyaremos de manera subsidiaria la búsqueda de soluciones para la atención integral de esta familia”, señaló a través de sus redes sociales.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Luz Marina Ospina Poveda, de 72 años, quien fue hallada sin vida en la quebrada Manila, sector El Capri, luego de la emergencia registrada esta madrugada en el sector La Cañada, barrio Marsella, de Fusagasugá.



Desde la Gobernación de… pic.twitter.com/y9uoyK4sey — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) October 7, 2026

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ESCRITO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ GALEANO

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO