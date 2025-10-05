En vivo
COLOMBIA
Mujer estuvo 11 años secuestrada por persona que aseguraba ser la hija de Dios: "Ella me golpeaba"

Mujer estuvo 11 años secuestrada por persona que aseguraba ser la hija de Dios: "Ella me golpeaba"

María Esperanza vivió por más de una década bajo el control de una supuesta guía espiritual que, con discursos religiosos y manipulación, la mantuvo aislada, sometida y en condiciones infrahumanas.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 5 de oct, 2025
Mujer estuvo 11 años secuestrada
Mujer de 71 años sobrevivió 11 años bajo control de una falsa profeta en Colombia.
