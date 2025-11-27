En vivo
COLOMBIA

Subintendente (R) colombiano fue capturado en España: tenía circular roja de Interpol

Un subintendente retirado de la Policía del departamento de Cundinamarca fue capturado recientemente en España. El ciudadano colombiano había sido condenado por Justicia Penal Militar y Policial.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 27 de nov, 2025
Imagen de referencia de miembro de la Policía Nacional.
Colprensa

