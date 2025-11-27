Tragedia en embalse El Peñol-Guatapé: extranjera murió tras recibir fuerte descarga eléctrica

Un trágico acontecimiento se presentó el pasado martes 25 de noviembre en el embalse El Peñol-Guatapé, al reportarse la muerte de una mujer extranjera. La fallecida, según reportes oficiales, se encontraba en un bote sobre este imponente cuerpo de agua, cuando ocurrió lo impensable; recibió una descarga eléctrica y, por esta razón, tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro asistencial, en donde al poco tiempo perdió la vida.

La fallecida, acorde con lo que se sabe hasta el momento, había subido a una embarcación de turismo que tradicionalmente prestaba este tipo de servicios que recorren todo el embalse que rodea la famosa piedra de El Peñol. El ingreso al bote se llevó a cabo con total normalidad, pero, tras zarpar, pasó por una zona en la que habían cables de alta tensión a baja altura que fueron tocados por uno de los tripulantes, lo que ocasionó el incidente. Tres personas que también viajaban con ella recibieron la descarga y tuvieron que ser trasladados al hospital local San Juan de Dios.



¿Quién era la mujer fallecida en embalse de El Peñol-Guatapé?

La mujer fallecida fue identificada como Marlene Anatalia Canaan de Lora, una mujer de 45 años proveniente de República Dominicana. Al igual que los demás turistas, Canaan de Lora alcanzó a ser trasladada de urgencia hacia un centro asistencial, pero fue allí donde finalmente perdió la vida.

Los demás turistas heridos son José David Lora, de 54 años; César Estrella Paulin, de 26 y Carlos Manuel Martínez Ureña, de 35. El primero de los mencionados previamente, acorde con información conocida por el diario El Colombiano, cuenta con graves quemaduras internas en más del 50 por ciento de su cuerpo, las cuales le han producido arritmias y problemas cardiacos. Por otro lado, los demás heridos se encuentran con lesiones leves.



Por el momento, los hechos continúan siendo materia de investigación. Las autoridades se encuentran indagando las circunstancias precisas de tal acontecimiento para determinar si en esta tragedia se presentaron irregularidades por parte de la compañía turística propietaria de la embarcación en la que se presentó el grave incidente y conocer más a profundidad los hechos que provocaron este incidente.



