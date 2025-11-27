Reportan ataque sicarial contra coronel del Ejército en plena vía pública: dispararon a su carro

Sobre las 12 p. m. el Ejército Nacional informó que un oficial de la institución fue víctima un grave atentado en Popayán. De acuerdo con los reportes preliminares, se trata de un teniente coronel quien se movilizaba en su vehículo particular en el sector de la Glorieta, en la vía Panamericana que atraviesa la capital del departamento del Cauca. El informe detalló que fue interceptado por dos hombres en motocicleta.

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.