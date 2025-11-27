En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
TIROTEO EN EE. UU.
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Reportan ataque sicarial contra coronel del Ejército en plena vía pública: dispararon a su carro

Reportan ataque sicarial contra coronel del Ejército en plena vía pública: dispararon a su carro

Noticias Caracol confirmó que el oficial, identificado como Rafael Granado, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 27 de nov, 2025
Comparta en:
Reportan ataque contra coronel del Ejército en plena vía pública:
Reportan ataque contra coronel del Ejército en plena vía pública:
NOTICIAS CARACOL

Publicidad

Publicidad

Publicidad