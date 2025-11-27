Se conoce identidad de hombre que cayó de un piso 30 en Bucaramanga: hipótesis del caso

Las autoridades en Bucaramanga investigan la muerte de un hombre que cayó desde un piso 30 en el condominio Green Gold, ubicado en la carrera 27 con calle 37, barrio Mejoras Públicas. Los hechos ocurrieron sobre las 9:00 de la mañana del jueves y fue el fuerte estruendo de la caída lo que alertó a los vecinos del lugar.



El hombre fallecido fue identificado como César Reyes Villamizar, de 59 años. De acuerdo con información del medio Vanguardia, la familia del hombre aseguró que él sufría de episodios de bipolaridad. No obstante, un allegado del muerto sostuvo que él nunca había manifestado que tenía intensiones que terminar con su propia vida.

César Orlando Reyes, según su familia, estaba solo en la vivienda, pues sus hermanas estaban acompañando a la mamá a una cita médica.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación, de la Fiscalía General de la Nación, hicieron el levantamiento del cuerpo sin vida de Reyes y comenzaron con las investigaciones para determinar las causas de su muerte.



Las autoridades se encuentran indagando las cámaras de seguridad del conjunto residencial para determinar si se trató de un accidente, un crimen o un suicidio.



¿Cómo buscar ayuda por problemas de salud mental?

En Colombia, cualquier persona que atraviese dificultades emocionales, estrés, ansiedad, depresión o crisis puede acceder a servicios de salud mental de manera gratuita y confidencial. El primer paso es reconocer la necesidad de apoyo y saber que no se requiere un diagnóstico previo para solicitar atención.



Existen varias opciones. Las líneas telefónicas nacionales y locales son el recurso más inmediato. La Línea 106 funciona las 24 horas del día y ofrece orientación psicológica y primeros auxilios emocionales.

También está disponible el chat por WhatsApp al número 300 754 8933. En Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades, las secretarías de salud disponen de líneas como la 123 Social y programas como “Escuchaderos”, espacios físicos para conversación y apoyo profesional. Además, iniciativas como Porque Quiero Estar Bien (teléfono 333 033 3588) brindan atención gratuita en todo el país.

Quienes están afiliados a una EPS pueden solicitar citas con psicología o psiquiatría a través de los canales de atención de su entidad. Para quienes pertenecen al régimen subsidiado o no tienen afiliación, los centros de salud públicos ofrecen atención desde el modelo de Atención Primaria en Salud.

El Gobierno y las alcaldías también desarrollan programas comunitarios gratuitos, como talleres de manejo del estrés, grupos de apoyo emocional y jornadas de prevención del consumo de sustancias. Para participar, basta con consultar la programación en las Secretarías de Salud o Casas de Justicia.

En casos de crisis severa, ideación suicida o riesgo para la vida, se debe llamar a la línea 123 o acudir al servicio de urgencias más cercano. Buscar ayuda es un acto de autocuidado que contribuye al bienestar personal y familiar.

